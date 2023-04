"Pompieri, l’autoscala torni ’fissa’ a Carpi"

"Il distaccamento dei vigili del fuoco di Carpi è dotato di una autoscala, la cui disponibilità è fondamentale per garantire il presidio di un territorio complesso". Andrea De Maria, deputato Pd, interviene su un tema molto sentito dai carpigiani e non solo: la presenza ‘fissa’ dell’autoscala dei pompieri al distaccamento di Carpi che è un distaccamento superiore, SD4, effettua 1.500 interventi all’anno, ed è territorialmente competente da Ganaceto alla Bassa e a volte interviene anche su Reggio Emilia. "Ho presentato una interrogazione parlamentare per sollecitare l’attenzione del Governo – prosegue il deputato De Maria –. In numerose occasioni il mezzo in questione è stato destinato a coprire esigenze di altri territori. Ci risulta che siano state messe a disposizione altre quattro autoscale nel territorio della Regione Emilia Romagna, che ora è importante entrino pienamente in servizio. Di conseguenza, non vi è quindi davvero più nessuna ragione per non garantire con certezza la piena disponibilità della suddetta autoscala per il distaccamento dei vigili del fuoco di Carpi".

Quella dell’autoscala è una vera e propria odissea: rientrata in città a fine dicembre scorso, dopo essere stata a Brescia oltre quattro mesi per una manutenzione straordinaria, trascorso poco più di un mese è stata spostata a Bologna. Al tempo, Claudio Accorsi, referente provinciale Cgil Vigili del Fuoco, aveva appunto affermato che "per fortuna, massimo tra qualche mese, dovrebbero essere assegnate quattro nuove autoscale in Emilia Romagna (su 60 in Italia). Probabilmente il comando di Modena non ne sarà destinatario, in quanto sulla carta prevede un parco già di due autoscale. Ma nuovi mezzi, peraltro, potranno andare a ‘coprire’ delle lacune in regione e questo consentirà una maggiore permanenza a Modena delle due autoscale e di conseguenza la seconda su Carpi".

m.s.c.