Pompieri senza autoscala, il caso in Regione

Il caso dell’autoscala del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Carpi (e il suo continuo dislocamento) arriva in Regione. il mezzo è infatti al centro dell’interrogazione a prima firma della consigliera regionale di Fratelli d’Italia, Annalisa Arletti, sottoscritta anche da Ferdinando Pulitanò. "Il distaccamento superiore, SD4, dei Vigili del Fuoco di Carpi - afferma Arletti - effettua oltre 1.500 interventi all’anno, ed è territorialmente competente da Ganaceto alla Bassa e a volte interviene anche su Reggio Emilia. Come tale dovrebbe essere dotata di mezzi di appoggio, quali l’autobotte e, soprattutto, l’autoscala".

"Chiediamo alla Giunta regionale di spiegare come vengono gestite le autoscale dei Vigili del fuoco in Emilia-Romagna, con particolare riguardo alla situazione del comando provinciale di Modena", e di conseguenza anche del distaccamento di Carpi. "I problemi delle autoscale nella Regione -prosegue la consigliera - dovevano teoricamente essere in parte risolti con l’arrivo, lo scorso anno, di quattro nuove autoscale per i comandi di Bologna, Parma, Forlì e Ravenna. Paradossalmente, la situazione è peggiorata poiché l’autoscala di stanza a Carpi, che serve la città e la bassa modenese, non è quasi mai in servizio in città, ma sempre presso altri Comandi che, oltretutto la riconsegnano spesso con diversi problemi o rovinata, rendendo in tal modo necessario lavori di manutenzione meccanica a spese del comando di Modena. La seconda autoscala della provincia di Modena, da sempre utilizzata come ‘jolly’ per la Regione, dovrebbe essere prestata molto meno rispetto al passato, anche in ragione del fatto che il comando di Modena copre un territorio che va da Pavullo a Finale Emilia, e Carpi, come detto, è territorialmente competente da Ganaceto alla Bassa e a volte interviene anche nel reggiano".

Con l’interrogazione, Fratelli d’Italia chiede "il numero di volte in cui la seconda autoscala provinciale di Modena si è spostata fuori provincia, con quali criteri la Direzione regionale indirizza gli spostamenti delle autoscale ai diversi distaccamenti, quali tipi di autoscale sono presenti in servizio e quante e quali risultano fuori uso per manutenzione". Infine, aggiunge Arletti, vorremmo sapere se "la Regione intende inserire a bilancio l’acquisto di un’ulteriore autoscala o finanziare la manutenzione di quei mezzi che ne necessitano, oppure indire un bando per la concessione di contributi ai Comuni che ne facciano richiesta".

Maria Silvia Cabri