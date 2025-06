Pomposa Summer Village, salotto d’estate

Piazza della Pomposa torna ad animarsi per tutta l’estate con il progetto ‘Pomposa Summer Village 2025’. La rassegna di eventi è organizzata dal Salotto della Pomposa, associazione degli esercenti che coinvolge Mob, Reset, al Goblet e Salumeria in Pomposa, in collaborazione con il comune di Modena e Modenamoremio. Il Pomposa Summer Village prevede una rassegna di eventi "pensati per grandi e piccini", commenta Enrico Mingarelli, residente del Salotto: "Il nostro obiettivo è quello di valorizzare la Pomposa e renderla fruibile per tutti i cittadini, non solo i giovani, e a tutte le ore, con eventi pensati per loro. Abbiamo deciso di staccarci dal solito dj set in favore di un format che incoraggi i residenti a cantare dalle finestre piuttosto che chiamare la polizia, che sia un incoraggiamento alla condivisione del bello e del piacevole, oltre che una spinta per riqualificare e far vivere il quartiere".

Fino al 27 settembre tutti i venerdì saranno presenti cover band delle icone della musica nazionale (Radio anni 80, FiglideiFioridiPesco e SuperGaga), mentre le domeniche saranno dedicate ai burattini della commedia. Grande novità sarà anche il Wanda Circus, presente tutti i mercoledì (agosto a parte) con clown, giocolieri, magia e mangiafuoco. "Come abitanti della Pomposa vogliamo vederla diventare quello che ha le carte in regola per diventare: Il salotto buono della città. Come esercenti ci siamo impegnati ad abbattere le barriere della piazza: i plateatici sono stati rimossi nell’ottica della condivisione e dell’inclusione fra clienti e tavolate. Il sabato sarà proprio dedicato al cantare tutti insieme con ‘CantiaMo’: la versione modenese dell’idea, nata a Capri, di cantare in compagnia e dai tavoli i classici della musica italiana, con i testi proiettati da tre schermi predisposti", chiosa Mingarelli.

Una Pomposa che guarda al futuro, all’aprirsi verso una nuova clientela e fruibilità e alla sua riqualificazione: è sul tavolo l’idea di pedonalizzare per intero la ‘piazzetta’ e ripavimentarla preservando il sasso originale, ma appiattito, e sostituendo il terriccio fra le intercapedini. "Si riuscirà a camminare coi tacchi anche fuori dai marciapiedi, ma soprattutto con più tranquillità", commenta l’assessore Andrea Bortolomasi. "La serie di eventi in Pomposa si va ad unire ai progetti portati avanti per regalare al centro storico un’estate all’insegna della musica, del buon gusto e dell’inclusione. Un’inclusione per la cittadinanza e che ha l’obiettivo di riappropriarsi di quelle zone vittime di degrado e riqualificarle vivendole e partecipandole. Non ultima la Pomposa, che si lega da un lato al nuovo palco in piazza Sant’Agostino, dall’altro al parco Novi Sad".