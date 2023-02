Ponte Alto, un litigio prima del tentato omicidio

Si sarebbe rifiutato di fornire al coinquilino il numero di telefono di una ragazza. Il giovane si sarebbe arrabbiato, si sarebbe mostrato aggressivo e lui, a quel punto, avrebbe afferrato un coccio di bottiglia per poi ferirlo gravemente alla testa. Sarebbe questo il movente del tentato omicidio che si è verificato l’altra notte all’interno del locale abbandonato "Riad", in strada Nazionale per Carpi. Ieri mattina, in carcere, si è tenuta infatti l’udienza di convalida del fermo nei confronti del presunto responsabile, un marocchino di 21 anni arrestato dagli agenti della squadra mobile a seguito di minuziose e celeri indagini. La lite tra i due connazionali sarebbe appunto scoppiata nella notte, intorno all’una all’interno dell’edificio occupato abusivamente da un gruppo di sei nordafricani. Il giovane straniero arrestato ieri mattina ha risposto alle domande del Gip, alla presenza del proprio legale, l’avvocato Angela Pigati. Il ragazzo, clandestino, ha spiegato appunto di essere stato a suo dire aggredito dalla vittima, un 22enne dopo essersi rifiutato di consegnargli il numero di telefono di una ragazza. Essendo stato aggredito dal 22enne anche una decina di giorni fa e temendo per la propria incolumità lo avrebbe a quel punto colpito con un coccio di bottiglia. "Sono dispiaciuto – ha detto il 21enne davanti al Gip – non sapevo avesse riportato lesioni così gravi". Il giudice ha convalidato il fermo e disposta la custodia cautelare in carcere per il 21enne che – dopo aver ferito il coinquilino – avrebbe chiamato l’ambulanza. Come detto le indagini sono state svolte nell’immediatezza dalla mobile, coordinata dalla Procura che, dopo l’aggressione ha accompagnato in questura sei magrebini sorpresi all’interno dello stabile, tra cui il 21enne risultato poi il responsabile del tentato omicidio.