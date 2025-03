"Ponte chiuso, come farà chi deve partorire d’urgenza?"

Il passare dei giorni dalla chiusura del viadotto sul Rio Torto complica la vita delle popolazioni del Frignano. Mentre si attende che Anas termini con i propri tecnici le verifiche sulla tenuta, stabilità e sicurezza dell’impalcato del ponte, che ha una luce di 50 metri dal torrente, acquista sempre più credito la convinzione che i disagi proseguiranno ben oltre la data del 28 marzo. Certezze non se ne hanno, ma il protrarsi delle complesse verifiche ed i successivi lavori, che dovranno essere inevitabilmente approntati per metterlo in condizioni di sopportare lo stress veicolare dei circa 15mila mezzi a due e quattro ruote e dei mezzi pesanti che vi transitano sopra, richiederanno tempi di realizzazione molto superiori ai 30 giorni inizialmente ipotizzati. Forse oggi Anas farà sapere qualcosa sugli accertamenti in corso. La situazione di incertezza, però, alimenta preoccupazioni.

"I disagi di questi primi 7 giorni – scrivono i consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia, Elisa Rossini e Francesco Spatafora - hanno fatto drammaticamente emergere l’inadeguatezza delle infrastrutture che garantiscono la viabilità e il collegamento strategico a territori che oggi, più di ieri, possiamo definire isolati e fragili. A fronte di un forte potenziamento in termini di impresa, industrializzazione e turismo a favore dei territori montani più volte abbiamo denunciato la scellerata scelta della chiusura del punto nascita di Pavullo e al depotenziamento generale che da anni è stato messo in atto a sfavore dell’unico presidio sanitario dell’area ovvero l’Ospedale di Pavullo, che ha preso corpo nella seduta del 13 settembre 2023 in sede di Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria di approvare con una risicata maggioranza una delibera a favore un riordino del piano dell’emergenza-urgenza che si traduceva di fatto per i territori geograficamente penalizzati in un depotenziamento dei servizi sanitari. Come gruppo di consiglieri provinciali di Fratelli d’Italia rilanciamo a gran voce la necessità di una inversione di rotta a favore di una politica di rilancio su un territorio di importanza inestimabile quale è il nostro Appennino". "Il Governo, Salvini e Fratelli d’Italia, risponde il Pd di Pavullo - invece che interrogare la Regione, dovrebbero spiegare perché sono stati tagliati i fondi strutturali di coesione e i trasferimenti per le manutenzioni delle strade, 4 milioni solo per la provincia di Modena. Al contrario, servono fondi e non parole e buone intenzioni per sistemare il viadotto e avere le risorse per la necessaria manutenzione ordinaria della rete stradale del nostro territorio".

Alberto Greco