Ponte del Casalino apre al traffico: "La viabilità sarà modificata"

In concomitanza con la prima rappresentazione del Presepe Vivente 2023, a Fiumalbo è stato aperto al traffico il nuovo Ponte del Casalino, limitrofo al centro paesano. L’amministrazione comunale fa sapere che "l’inaugurazione ufficiale avverrà nei prossimi mesi, quando verrà avviato anche il cantiere per il completamento della strada di collegamento fra il ponte ed il parcheggio del Seminario, per un importo di ulteriori 400mila euro. Raccomandiamo di prestare attenzione alla nuova segnaletica della zona, in quanto la viabilità è stata leggermente modificata".

Nelle scorse settimane il nuovo ponte aveva superato brillantemente le prove di carico per il collaudo. "Un’opera importante – dicono gli amministratori – che per i particolari costruttivi (rivestimenti in pietra, barriere in corten ecc.) si inserisce perfettamente nel contesto del Casalino. Contesto che prevederà nei prossimi mesi anche l’automatizzazione dell’accesso all’area camper e l’avvio del cantiere per la modifica della strada di collegamento dal nuovo ponte al seminario, per la quale l’amministrazione ha ottenuto 400mila euro di ulteriore finanziamento dal Pnrr.

Con questa opera sta prendendo forma la nostra visione della Fiumalbo che vogliamo, di cui avevamo raccontato nella nostra campagna elettorale: più aree pedonali per famiglie e bambini e una mobilità più sostenibile".

Per le feste natalizie anche un’altra novità a Dogana Nuova di Fiumalbo: "In questi ultimi giorni abbiamo completato la valorizzazione, tramite una illuminazione dedicata, delle prime due arcate del Ponte Picchiasassi a Dogana.

La valorizzazione del ponte, costruito a metà del XVIII secolo su progetto di Pietro Giardini, continuerà nei prossimi mesi col taglio degli alberi nell’area dell’alveo del fiume, al fine di consentirne la visione a chi percorre la statale SS12 provenendo da Modena verso l’Abetone".

