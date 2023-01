Ponte della Veggia, cantiere in autunno

Sarà l’anno del ponte della Veggia, e del suo atteso e più volte annunciato restyling.

A fare chiarezza sulle attese, e l’ennesimo spostamento dei lavori che erano programmati, prima nel 2022 e poi la prossima primavera, il sindaco Gian Francesco Menani, che davanti al Consiglio comunale ha fissato la linea del traguardo a dopo l’estate. "La fase di progettazione esecutiva sta per essere ultimata e a breve avremo un progetto da mettere subito a bando, con lavori che potranno svolgersi il prossimo autunno".

Cinque milioni il costo dell’intervento, e proprio una cifra del genere è stata a lungo di ostacolo al via, arrivato però dopo finanziamenti regionali e ministeriali per oltre 4 milioni che hanno garantito tanto al Comune di Sassuolo che a quello di Casalgrande – comproprietari della struttura – un esborso (tra i 500 e i 700mila euro da ‘dividersi’) che le casse dei due Comuni sono in grado di ‘sopportare’. Nel frattempo, ha fatto sapere ancora Menani, "il ponte continua ad essere oggetto di controlli periodici e sistematici che fin qua non hanno evidenziato problemi", quindi l’auspicio è che le attuali condizioni dell’infrastruttura le permettano di arrivare all’autunno senza che si renda necessario chiuderlo, anche solo per brevi periodi, per interventi tampone come quelli a suo tempo effettuati. Già, perché quella dei lavori sul ponte è una storia lunghissima: sembra ieri quando i deputati del Movimento 5 Stelle svolgevano sopralluoghi sulla struttura e ne chiedevano la sistemazione, ma da quei ‘primi fuochi’ sono passati quasi 5 anni. Era infatti il 2018 e da allora, è il caso di dire, di acqua sotto il ponte, fuor di metafora, ne è passata parecchia: il ponte è stato oggetto di lavori di consolidamento, è stato oggetto di limitazioni prima alla circolazione, poi alla velocità, ne è stato vietato l’attraversamento ai pedoni e, in un primo momento, anche agli autobus e sono state effettuate in più occasioni verifiche (le più coreografiche, con i camion a testare la stabilità della carreggiata, ad agosto 2020, ma anche nel 2021 e da ultimo lo scorso maggio, quando il ponte venne chiuso solo un giorno). Il ponte dopo temporanee chiusure è sempre stato restituito ai circa 25mila veicoli che lo attraversano ogni giorno.

A lungo c’è stato uno studio di fattibilità (fatto nel 2020) e ora ci sono anche i fondi: tempi tecnici permettendo – il bando che assegna i lavori sarà ragionevolmente complesso – il 2023 sarà l’anno decisivo. Sul costo generale, tuttavia, grava l’incognita degli aumenti dei materiali che sta facendo levitare il prezzo di diverse opere pubbliche.

Stefano Fogliani