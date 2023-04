Ponte della Veggia, conclusa la progettazione

Doveva essere l’anno del ponte, il 2023, e con ragionevole certezza lo sarà. Non si parla, ci mancherebbe, dell’immaginifico terzo ponte sul Secchia, quanto piuttosto del ‘vecchio’ ponte che collega La Veggia a Sassuolo, al cui restyling la Giunta lavora da anni. Ebbene, ci siamo, o meglio dovremmo esserci, nel senso che se le tempistiche restano incerte, le certezze sono nel progetto e nell’importo dei lavori: poco più di 7 milioni, 5 dei quali finanziati dalla Regione con fondi (anche) ministeriali.

Il resto se lo divideranno, tra risorse proprie e altri finanziamenti, il Comune di Sassuolo e quello di Casalgrande, con la Giunta Menani che già in consiglio comunale, sul finire dell’anno scorso, aveva parlato di "fase di progettazione in via di ultimazione".

La primavera, e segnatamente la prima decade di aprile, avrebbe visto la fase progettuale tagliare il traguardo, fissando al centesimo i costi dell’intervento (7,3 milioni tutto compreso) e adesso si tratta ‘solo’ di mettere a gara i lavori e fissarne il via. L’autunno, con tutta probabilità, sarà cruciale per risolvere una questione in agenda ormai da anni che tuttavia viaggia, dopo interlocuzioni – e qualche polemica – susseguitesi per anni, verso la sua definizione.

Oggi oggetto di controlli sistematici che ne hanno sempre escluso la stabilità, la struttura abbisogna di lavori di consolidamento in ordine alla necessità dei quali non ci sono mai stati dubbi.

I dubbi, piuttosto, sono stati a lungo relativi a che tipo di progetto scegliere – le Amministrazioni ne hanno vagliati diversi, di differenti importi – e soprattutto al reperimento di risorse non disponibili né nelle casse di Sassuolo e nemmeno in quelle del Comune di Casalgrande.

Regione e Ministero, oggetto di ripetute richieste da parte delle amministrazioni, hanno sciolto le riserve poco più di un anno fa, dando il via all’iter burocratico che con la fine della fase progettuale ‘scollina’ un altro traguardo.

In attesa del prossimo, il più atteso, che farà giustizia anche del tanto che si è fatto in questo ultimo quinquennio, chiudendo il ponte a singhiozzo – prima fu introdotto il limite dei 30 all’ora, e per un certo periodo venne interdetto il passaggio agli autobus – per verificarne la ‘tenuta’ e per apportare migliorie non definitive e strutturali, tuttavia, come quelle previste dal progetto di consolidamento recentemente ultimato. Il progetto dovrebbe sistemare il ponte per i prossimi decenni, restituendo i 220 metri di asfalto che ‘attaccano’ La Veggia a Sassuolo agli oltre 25mila veicoli che lo attraversano ogni giorno.

