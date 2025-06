Ponte della Veggia:: "I tempi sono rispettati"

Non che sia tutto ok, dal momento che qualche criticità permane, ma poteva andare peggio. Due settimane dopo la chiusura del ponte della Veggia, il primo bilancio tracciato dalle amministrazioni comunali di Sassuolo e Casalgrande, che ieri hanno fatto un sopralluogo ha ottenuto riscontri incoraggianti soprattutto per quanto riguarda la tempistica dei lavori. Il cantiere, infatti, procede regolarmente, ed è in linea con il calendario prestabilito, che fissa la riapertura il 16 agosto.

"Siamo consapevoli dei disagi – sottolinea il sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini – ci stiamo impegnando al massimo per rispettare i tempi e limitare l’impatto sul traffico. Lavori notturni, cantieri attivi sette giorni su sette, presenza costante di tecnici e collaborazione tra enti: l’intervento in corso è il frutto di mesi di programmazione, e continueremo a seguire ogni fase con grande attenzione".

Quanto ai lavori svolti in queste prime due settimane, il punto lo ha fatto l’assessore alla Mobilità David Zilioli. "Detto che l’obiettivo è riaprire per metà agosto, sono già stati rimossi i parapetti e i guard-rail, sono stati demoliti i cordoli e il marciapiede, è stata posata l’armatura che sosterrà la nuova passerella, il tutto mentre proseguono i lavori di consolidamento", ha spiegato Zilioli, non senza aggiungere come "questa chiusura conferma il ponte come asset strategico per il distretto ceramico".

Sulla stessa falsariga i commenti dell’Amministrazione comunale di Casalgrande. "Da quanto è emerso dal sopralluogo odierno, i lavori stanno procedendo molto bene, nel pieno rispetto del cronoprogramma stabilito, anche perchè - spiega il sindaco Giuseppe Daviddi - operai e tecnici stanno procedendo su tre turni di lavoro. Su questo, devo dire che l’Amministrazione di Casalgrande si è battuta con forza insistendo sulla necessità di lavorare h24 per completare i lavori nei termini stabiliti ed il quadro odierno non fa conferma la bontà di ciò che abbiamo proposto nelle settimane scorse". Daviddi, che era accompagnato dall’assessore all’Ambiente Domenico Vacondio, ha poi voluto ringraziare tutti i cittadini "per la pazienza, la diligenza e il senso di responsabilità con cui stanno affrontando i disagi legati alla viabilità".

Stefano Fogliani