"Ponte della Veggia, i tempi sono stretti"

Per ora è dialogo a distanza, ma prevedibilmente si intensificherà preso, quello tra il sindaco di Sassuolo Menani e il primo cittadino di Casalgrande Giuseppe Daviddi. Comproprietari, con i loro Comuni, di un’infrastruttura che unisce e al contempo divide, ovvero quel ‘vecchio’ ponte della Veggia la cui ristrutturazione si avvia al dunque, e in merito alla quale i due hanno cominciato a confrontarsi. Daviddi ha rimarcato la necessità di prevedere i lavori in un periodo che non comprometta la viabilità tra le due sponde del Secchia, ovvero in estate, e Menani, ieri, ha espresso un punto di vista non dissimile, non senza mettere tuttavia, come del resto aveva già fatto Daviddi, i ‘classici’ punti sulle altrettanto classiche ‘i’.

"Attendiamo che i tecnici ci mostrino il cronoprogramma, poi valuteremo tutti insieme, anche con le province di Modena e Reggio Emilia, le modalità per ridurre al minimo i disagi alla circolazione", spiega il Sindaco di Sassuolo, non senza precisare che "è nell’interesse di tutti, ovviamente" non paralizzare il traffico tra Sassuolo e la Veggia, circa 30mila veicoli al giorno che rendono il ponte un’arteria strategica per la viabilità del distretto ceramico. Da qui la presa di posizione di Daviddi ("no all’intervento in autunno") e da qui l’intervento di Menani, che sottolinea come "i tempi di intervento sono risicati". Detto che di ufficiale, fin qua, c’è solo l’ultimazione della fase progettuale (roba da 7,3 milioni, 5 da finanziamenti di Ministero e Regione, il resto ‘spetta’ a Sassuolo e Casalgrande) ma non un cronoprogramma già definito, va poi registrato come la dialettica tra Daviddi e Menani verta su anche su un altro fronte, distinto ma collegato al ‘vecchio’ ponte prossimo al restyling, ovvero alle opere da realizzare a ridosso del ponte ‘nuovo’. Dove, durante i lavori, si scaricherà parecchio traffico in più e dove la Pedemontana rappresenta, ha detto Daviddi, "un collo di bottiglia su cui Sassuolo dovrà intervenire". Ma anche qui Menani si sfila dalla polemica: "Daviddi sa bene che non spetta a Sassuolo il raddoppio di quel tratto di Pedemontana, ma alla Provincia di Modena che ha già circa 6 milioni di euro a bilancio, ma oggi non utilizzabili perchè collegati alla Bretella: sbloccati quei fondi – chiosa Menani - sono certo che non si dovrà attendere molto per realizzare l’intervento".

s. f.