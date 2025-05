Ponte della Veggia, si studia la nuova viabilità

Un altro ‘tavolo’ per fare il punto sulla chiusura, ormai prossima, del ponte della Veggia. Il count down nei confronti dello stop al transito su una delle infrastrutture più importanti del distretto ceramico procede spedito – manca meno di un mese – e non si attenuano le preoccupazioni per quanto accadrà nell’arco di due mesi nel corso dei quali gli oltre 15mila veicoli che quotidianamente transitano tra Sassuolo e La Veggia e viceversa saranno ‘costretti’ a spostarsi su quello della Pedemontana, che diventa a quel punto, e nella migliore delle ipotesi fino alla metà di agosto, l’unico varco praticabile per passare dalla sponda modenese a quella reggiana del distretto.

Ma dicevamo del ‘tavolo’: si è riunito ieri in Prefettura, a Modena, alla presenza di tutti gli enti coinvolti (Comuni di Sassuolo e Casalgrande, quindi, ma anche Province di Modena e Reggio) oltre che degli addetti alla sicurezza e alle forze dell’ordine, cui è stato dato mandato di presidiare nel modo più efficace possibile, una volta chiuso il ponte della Veggia, quello sulla Pedemontana e le vie di accesso allo stesso. Quanto alla tempistica dei lavori (16 giugno/16 settembre, la previsione) rispetto alla quale, non più tardi di una settimana fa, avevano chiesto ampie rassicurazioni tanto i sindacati quanto le associazioni di categoria, il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia ha assicurato come "i lavori verranno svolti in modalità intensiva, anche di notte, per fare in modo di rispettare il cronoprogramma che, salvo imprevisti, verrà rispettato".

I lavori sono stati affidati, ha aggiunto Braglia, ad una ditta del territorio e la circostanza sarebbe un’ulteriore garanzia rispetto alla riduzione di disagi che sono tuttavia tanto attesi quanto temuti. Il fatto che i lavori si volgano quando le scuole saranno chiuse e nel corso di un periodo, segnatamente la prima metà di agosto, che vedrà anche le aziende chiudere totalmente e parzialmente per le ferie estive con la conseguente riduzione dei volumi di traffico attenuerà le problematiche, "per affrontare le quali – ha concluso Braglia – occorre uno sforzo congiunto che ponga in essere le stesse strategie già poste in essere per limitare i disagi legati alla chiusura del ponte sul Rio Torto".

Il ponte e la sua chiusura, peraltro, saranno al centro anche dell’incontro convocato a Casalgrande, dove domani, alle 20,45 in Sala ‘Gino Strada’ , si insedia Consiglio di Frazione di Veggia: presenti il Sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi. Con lui Assessori, Consiglieri e tecnici e, ovviamente i rappresentanti del Consiglio di Frazione.

s.f.