"Ponte della Veggia, vogliamo informazioni"

Una richiesta urgente "di condivisione e informazione su modalità e tempistiche degli interventi sul ponte della Veggia". La avanzano i presidenti delle Province di Reggio Emilia e Modena, Giorgio Zanni e Fabio Braglia, con una lettera inviata ai sindaci di Casalgrande e Sassuolo dopo aver appreso dagli organi di informazione "la definizione da parte dei due Comuni delle modalità riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del ponte Veggia – Sassuolo". Modalità e tempistiche messe nero su bianco dopo un incontro tra i due Comuni che prevedono una chiusura di due mesi e mezzo (da metà giugno a settembre) dell’infrastruttura che comporterà disagi importanti ai 25mila automobilisti che quotidianamente attraversano il ponte, dirottati sul ponte ‘nuovo’, con quel che ne consegue in termini di ‘allungamento’ dei percorso tra la Veggia e Sassuolo e soprattutto dei tempi di percorrenza. "Ribadendo l’importanza di tale infrastruttura viaria, della necessità di garantirne efficienza e sicurezza e nel frattempo salvaguardare anche la tenuta viabilistica in un punto nevralgico per l’intero distretto", Braglia e Zanni chiedono "di essere messi a conoscenza di quanto previsto".

I due presidenti di provincia sottolineano infatti come il cantiere, "ancorché gestito nel migliore dei modi dai due Comuni, modificherà inevitabilmente la viabilità, le abitudini e le tempistiche di percorrenza di un gran numero di persone coinvolgendo per altro anche un arteria provinciale, la Sp 486R, tra le più strategiche e frequentate dell’intera regione". Chiedono ai sindaci "un incontro urgente", Braglia e Zanni, che parltro non sono gli unici presidenti a ‘muoversi’. Sul tema infatti ecco anche il numero uno della Commissione Trasporti Trasporti di Confindustria Ceramica Mario Roncaglia, che sposa in toto "forma e contenuto" della lettera trasmessa da Braglia e Zanni ai Comuni di Sassuolo e Casalgrande. "Ferma la priorità della sicurezza, è indubbio che la chiusura per alcuni mesi del ponte causerà inevitabili problemi a tutta la cittadinanza e anche alle imprese del distretto ceramico. È quindi urgente convocare un incontro di tutte le parti interessate per valutare ogni possibile intervento per affrontare la situazione. Riteniamo peraltro – scrive Roncaglia - che le tematiche relative alla mobilità non vadano affrontate solo nelle fasi di emergenza: per questo avevamo commissionato e consegnato alle Amministrazioni uno studio relativo alla possibile realizzazione di un terzo ponte che, confidiamo, venga finalmente valutato".

s. f.