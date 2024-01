’Ponte delle Casiglie’, ecco i 700mila euro per riaprirlo alle auto

Arriveranno dai fondi straordinari stanziati dopo l’alluvione che ha colpito l’Emilia Romagna i 700mila euro necessari a mettere in sicurezza e riaprire il "Ponte delle Casiglie", collegamento tra via Regina Pacis nel Comune di Sassuolo e via Fossa nel territorio formiginese. Chiuso lo scorso maggio, il ponte rientra nel "Piano degli interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali" cui i Comuni di Sassuolo e Formigine, comproprietari della struttura hanno aderito, avviando nell’ambito della ricostruzione post-alluvione, per un totale di 700mila euro l’iter dell’accordo per la progettazione ed esecuzione delle opere di consolidamento che utilizzeranno i fondi straordinari stanziati dal Governo.