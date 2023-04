Ponte dell’Uccellino, si presenta il progetto

C’è anche il progetto per la realizzazione del nuovo ponte dell’Uccellino sul fiume Secchia, tra le ‘strategie territoriali integrate per il raggiungimento degli obiettivi del Patto per il Lavoro e per il Clima e dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile’. La prima strategia a essere presentata è stata, ieri, quella con il Comune di Modena, dal titolo ‘Modena 2050, il futuro è adesso’: tra i progetti c’è, appunto, anche la realizzazione del nuovo ponte dell’Uccellino, che sarà presentato nei prossimi giorni assieme ai Comuni di Modena e Soliera e alla Provincia di Modena. Lo scorso dicembre I Consigli comunali dei due Comuni hanno infatti dato il via libera all’accordo che coinvolge anche Provincia e Regione per la realizzazione della nuova infrastruttura, per un importo complessivo di sei milioni 950mila euro. I lavori, che prenderanno il via nel corso di quest’anno, arriveranno a conclusione con l’apertura al transito entro il 2025. L’obiettivo del nuovo ponte è quello di consentire il superamento delle criticità viarie, strutturali, idrauliche e naturalistiche dell’attuale struttura fluidificando la circolazione sull’asse di collegamento tra la Statale 12 Canaletto e la Provinciale 413 Nazionale per Carpi, nelle aree a nord di Modena. Il progetto, redatto dalla Provincia di Modena il cui soggetto attuatore è stato individuato nel Comune di Modena, prevede la realizzazione del ponte e il riassetto della viabilità relativa con opere stradali di miglioramento su via Morello Confine nel Comune di Soliera (fino all’intersezione con via di Villanova). L’importo complessivo dell’intervento, tenuto anche conto dell’aggiornamento dei prezzi dello scorso luglio 2022 e di sei milioni 950mila euro e sarà finanziato per 5 milioni 130mila euro dalla Regione Emilia-Romagna, per 750mila euro dal Comune di Modena, 600mila euro saranno a carico della Provincia e i restanti 450mila euro investiti dal Comune di Soliera.