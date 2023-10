Ponte di ingresso all’ospedale fuori uso per ’dissesto statico’

Piccolo ’dissesto statico’, ieri pomeriggio, presso l’ospedale di Baggiovara, in particolare sul ponte del passaggio pedonale che porta dal parcheggio all’ingresso principale della struttura. Personale tecnico dei vigili del fuoco ha verificato l’accaduto e fino a lavori di ripristino dovranno essere utilizzati percorsi alternativi. L’azienda Aou fa sapere che "al momento i pazienti con difficoltà motorie possono entrare dal pronto soccorso, gli altri dall’ingresso notturno al piano terra. Nei prossimi giorni saranno adottate misure per garantire comunque la migliore accessibilità all’ospedale". Sull’accaduto sono subito intervenuti gli esponenti di Forza Itaia Piegiulio Giacobazzi e Antonio Platis: "Controlli e la manutenzione ordinaria non sufficienti, accertare le responsabilità. Bisogna provvedere ad un piano di controlli e manutenzioni".