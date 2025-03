Ponte di Rio Torto chiuso: "Grossi danni al turismo"

L’interrogativo che corre in questi giorni tra la popolazione del Frignano e quanti hanno necessità di recarsi in montagna riguarda la certezza circa la riapertura del viadotto sul Rio Torto. Inaugurato nel 1982 – secondo molti commenti social – aveva necessità di manutenzione già da qualche anno. Ma, oggi i timori sono tutti concentrati a capire se si andrà oltre il 28 marzo e comprendere l’entità del danno subito dal soppalcato che pare non dare più affidabilità e garanzie di sicurezza.

Anas da giorni è costantemente impegnata, in contatto con le amministrazioni locali e la Provincia di Modena, attraverso i propri tecnici a valutare la gravità delle "ferite" prodottesi sul manufatto, che potrebbero – ma non si hanno conferme ufficiali – essere state conseguenza del passaggio di un pesante carico che ne ha minato la stabilità provocando un rumore che ha messo in allarme gli stessi tecnici, i quali hanno immediatamente disposto la chiusura prima parziale (a una corsia) e poi completa del transito sul ponte. "Questa situazione - afferma Assoturismo Confesercenti - potrebbe avere ripercussioni significative sul turismo in Appennino oltre che sull’economia locale. Comprendiamo l’importanza di questi interventi e riconosciamo che la sicurezza dei cittadini deve rimanere una priorità - aggiunge la presidente Assoturismo Modena Gabriella Gibertini -. Tuttavia, è fondamentale che i lavori siano completati rapidamente, idealmente prima dell’inizio della stagione estiva, per evitare che i tempi di percorrenza dilatati scoraggino i turisti a scegliere la nostra montagna come destinazione nella stagione estiva".

Intanto al momento la decisione di fare effettuare percorsi alternativi e distinti ai mezzi a due e quattro ruote, da quelli a quattro ruote si sta rivelando efficace per alleviare i disagi. Sui tempi in cui si può ipotizzare un ritorno alla normalità intervengono anche i consiglieri regionali di Fratelli d’Italia Ferdinando Pulitanò e Annalisa Arletti, che hanno presentato una interrogazione in Regione.

"Il Ponte sul Rio Torto – avvertono gli esponenti del partito di Meloni - costituisce l’unica via percorribile ad alta velocità dai mezzi di soccorso del 118, che ora subiranno gravi ritardi nelle loro corse verso gli ospedali della pianura, circostanza aggravata dalla chiusura del punto nascite di Pavullo. Se, quindi, i tempi di riapertura saranno più lunghi di quanto annunciato da Anas, la Regione e Ausl dicano cosa prevedano per arginare le problematiche connesse e trovare possibilmente qualche alternativa, per tutelare la salute dei cittadini del Frignano". Più investimenti in favore dei servizi alla montagna per sostenerne il turismo sono sollecitati alla Regione anche da Forza Italia, attraverso il suo consigliere in Assembla legislativa Pietro Vignali ed il vice coordinatore regionale Antonio Platis.

Alberto Greco