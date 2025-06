Ponte di Rosola, arrivano i fondi. Oltre un milione per la ricostruzione

In arrivo a Zocca un finanziamento di 1,5 milioni di euro dalla Protezione Civile regionale per la ricostruzione del ponte di Rosola crollato durante la notte fra il 22 e il 23 marzo 2013 a causa di calamità naturale. Parte della carreggiata stradale fu inghiottita dalla voragine creata a seguito del cedimento di una delle tre volte in sasso che sorreggevano in manufatto. Il sindaco di Zocca Federico Ropa ha annunciato l’ottenimento dei fondi per la ricostruzione del collegamento tra Rosola di Zocca e Semelano di Montese.

"Dopo un dialogo durato due anni con Ministero e Regione sull’annosa problematica del ponte di Rosola – spiega il primo cittadino -, sono lieto di comunicare che l’Amministrazione comunale ha ottenuto il finanziamento per il ripristino dell’attraversamento sul Rio Rosola con adeguamento idraulico.

Questo ci gratifica per l’impegno profuso in questi anni, smonta in maniera definitiva le balzane teorie secondo le quali il ponte era realizzabile mediante il contributo originario della protezione Civile di 400.000 euro, e dimostra concretamente la volontà degli Enti sovraordinati a collaborare nella realizzazione di una così importante e strategica infrastruttura per le nostre comunità".

Aggiunge che la passata Amministrazione di Zocca aveva già varato un progetto esecutivo sostenendone interamente i costi, e quella corrente ha ottenuto lo svincolo idrogeologico, è stato visionato dalla Protezione Civile Regionale e sono arrivate tutte le autorizzazioni necessarie. "Ringrazio – chiosa - la Protezione Civile Regionale, e in particolare Francesco Gelmuzzi e Francesca Lugli, che sono sempre stati un punto di riferimento per noi in questa complicata vicenda. Nonostante i tempi così stretti, abbiamo già avviato l’iter di verifica del progetto esistente e validazione dello stesso".

w. b.