Ponte di Veggia, c’è l’ok ai lavori: "Chiuso da giugno a settembre"

Si annunciano tempi durissimi per gli automobilisti che attraversano quotidiamente il ponte della Veggia, oggetto di un piano di riqualificazione che comporterà la chiusura completa da metà giugno al 6 settembre. La notizia arriva a margine dell’incontro tenutosi ieri al municipio di Sassuolo, al termine del quale i Comuni di Sassuolo e Casalgrande, comproprietari della struttura, hanno fissato il cronoprogramma della fase più complessa dei lavori insieme ai tecnici delle imprese che lavoreranno sul ponte. Presenti, per Casalgrande, il Sindaco Giuseppe Daviddi e il Responsabile dell’Ufficio Lavori pubblici, mentre per Sassuolo c’erano i vertici di Sgp e dell’Ufficio Tecnico: inutile dire che la decisione impatterà in modo sensibile sulla viabilità tra le due sponde del Secchia, altrettanto che arriva un tantino a sorpresa. Si sapeva che il 2025 sarebbe stato l‘anno del restyling dell’infrastruttura (le macchine lavorano già da mesi sulla parte sottostante del ponte) ma da più parti erano arrivate rassicurazioni che i lavori non avrebbero comportato periodi di chiusura prolungati, salvo qualche eccezione, limitata peraltro ai mesi estivi. Invece il ponte chiude per due mesi e mezzo, e non consola che il Sindaco di Casalgrande, nel dirsi "perfettamente consapevole del grosso disagio che verrà arrecato alla cittadinanza" si faccia premura di rimarcare "in modo preciso, che i lavori non dovranno andare oltre il termine stabilito".

La chiusura del ponte, funzionale al rifacimenti completo dell’impalcato e alla ristrutturazione degli archi, impatterà anche su trasporto pubblico. "Chiudere un’infrastruttura fondamentale come Ponte Veggia per due mesi – commenta il Sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini – è una scelta impegnativa, ma necessaria per garantire la sicurezza e il completamento dell’opera. I lavori di richiedono il tempo indispensabile per svolgerli in totale sicurezza". La chiusura avverrà solo dopo la fine delle scuole e, aggiunge Mesini, "per il minor tempo possibile".

Stefano Fogliani