Ponte di Veggia chiuso,. Ecco la brochure con le strade alternative

"Siamo pienamente consapevoli dei disagi che il cantiere, seppur necessario, comporterà per l’intero tessuto economico e sociale del nostro territorio". Lo dice, ad una settimana dalla chiusura del ponte della Veggia, il sindaco di Sassuolo Matteo Mesini, che affida ad una brochure informativa il compito di rendere edotta la cittadinanza sulle tempistiche e la natura dei lavori, e sulle soluzioni alternative di viabilità messe a punto insieme ai ‘piani’ che scatteranno in caso di ‘congestione’ della Pedemontana.

La chiusura del ponte è prevista dal 16 giugno al 16 agosto, i lavori verrano svolti h24, anche in notturna. E se sul trasporto pubblico le modifiche sono già state previste, sulle linee interessate, da Seta, è sul trasporto privato, ovvero auto e camion, che entrano in vigore una serie di accorgimenti destinati, nelle intenzioni, a ‘decongestionare’ la Pedemontana. Lungo la quale si ‘scaricheranno’ i circa 30mila veicoli che quotidianamente attraversa(va)no il ponte ‘vecchio’: ebbene, la modifica più radicale è sulla rotatoria tra via Regina Pacis e il tratto sassolese della Pedemontana, dove entra in vigore il divieto di attraversamento nord-sud, con obbligo di svolta a destra alla rotonda per chi proviene da via Regina Pacis. La misura alleggerirebbe il traffico, come le viabilità alternative – via Ancora, via Vittime 11 Settembre, via Radici in Piano – a bypassare quella Pedemontana.

Stefano Fogliani