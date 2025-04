Ponte di Veggia chiuso per lavori. A Casalgrande temono ritardi

"Anche in questa occasione abbiamo ribadito la posizione che l’Amministrazione comunale di Casalgrande ha sempre tenuto,e non abbiamo riposte convincenti". Così il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi a margine della riunione del ‘tavolo’ congiunto che studia modalità e conseguenze dell’ormai prossima chiusura del ponte della Veggia, che resterà interdetto al traffico per oltre due mesi per consentire lo svolgimento di lavori di consolidamento. Per la prima volta al tavolo, del quale fanno parte i vertici dei Comuni di Sassuolo e Caslgrande, la presidenza delle province di Modena e Reggio Emilia, hanno partecipato anche i rappresentanti di Confindustria ceramica, con i quali sono stati condivisi i tempi previsti per i lavori, il cui via è in programma a metà giugno.

"Da parte nostra – fa sapere Daviddi - abbiamo ribadito una volta di più la nostra preoccupazione nel contenere quel tipo di opere nel tempo previsto di 60 giorni. Considerando i possibili imprevisti che potrebbero sorgere, il cronoprogramma dovrebbe essere definito nei minimi dettagli. Anche arrivando a definire i turni di lavoro in modo tale da poter tenere aperto il cantiere 24 ore al giorno con l’obiettivo, se mai, di terminarlo in anticipo, piuttosto che in ritardo. Richieste precise, che riteniamo sia necessario formalizzare ‘nero su bianco’ con l’impresa che dovrà svolgere i lavori:si tratta – conclude Daviddi - di una riqualificazione che creerà un enorme disagio a tutta l’utenza, ed pertanto fondamentale calcolare e programmare in modo preciso e millimetrico i tempi".