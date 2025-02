Ponte di Veggia, tempi dei lavori da rivedere

Chiusura del ponte della Veggia confermata da metà giugno a inizio settembre. E la richiesta alla direzione dei lavori "di ottimizzare ulteriormente alcune fasi del crono programma e riorganizzare la capacità in termine di personale presente sul cantiere su più fronti e più turni, eventualmente anche notturni". Questi, in estrema sintesi, i risultati dell’incontro tenutosi ieri in Muncipio a Sassuolo che ha visto i sindaci di Sassuolo e Casalgrande, Matteo Mesini e Giuseppe Daviddi, ma anche il sindaco di Rubiera Emanuele Cavallaro e i presidenti delle province di Modena e Reggio, Fabio Braglia e Giorgio Zanni, fare il punto della situazione.

Oggetto del briefing la necessità di "coordinare la gestione della chiusura del Ponte Veggia durante i lavori, volutamente programmata in coincidenza con la pausa scolastica e feriale, per completare i lavori nel minor tempo possibile anche grazie all’impegno contemporaneo di più squadre su entrambi i lati del ponte".

La notizia della chiusura, uscita a sorpresa una settimana fa, ha fatto parecchio discutere e se da una parte i social bollono in vista di disagi che saranno inevitabili, si imponeva un punto di vista collegiale in merito, a coinvolgere i diversi enti locali sui cui territori la chiusura impatterà in modo importante. Il ‘tavolo’ di lavoro ha quindi condiviso, oltre alla necessità di informare puntualmente la cittadinanza su quanto verrà, anche l’attivazione di una serie di misure volte al monitoraggio dell’avanzamento dei lavori e l’attivazione di una serie di strumenti operativi e gestionali, pronti all’uso, da attivare celermente in caso di bisogno. In particolare è stata richiesta al’impresa esecutrice la garanzia della presenza della filiera dei vari fornitori anche durante tutto il periodo estivo, mentre si attende che le Agenzie per la Mobilità e Fer mettano a punto i percorsi alternativi per il trasporto pubblico su gomma e ferroviario, per cui il vecchio ponte della Veggia era asset fondamentale.

"L’incontro – hanno spiegato i partecipanti – rappresenta anche un primo passo verso un tavolo permanente sulla mobilità nell’area vasta ceramica, con l’obiettivo di pianificare soluzioni infrastrutturali strategiche, come il raddoppio della Pedemontana e la possibile realizzazione di un terzo ponte". Soluzioni strategiche, appunto, ma quantomeno futuribili e non praticabili nell’immerdiato: l’urgenza adesso, è il ponte della Veggia e le emergenze che ne deriveranno in termini di viabilità. Anche per questo un secondo incontro è già stato programmato per il prossimo 7 marzo.

Stefano Fogliani