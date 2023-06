"Ponte e galleria chiusi per lavori: disagi da limitare"

Ci saranno disagi per gli automobilisti e per il trasporto con la chiusura del ponte Savoniero e della galleria di Casa Poggioli, dal 10 luglio al 3 settembre. Un provvedimento reso necessario per poter effettuare i lavori di messa in sicurezza dei due manufatti. Ciò costringerà chi deve muoversi da Montefiorino a Palagano e viceversa a utilizzare l’unica strada provinciale, la 24, oppure servirsi di una delle tre comunali: da Palagano via Mogno (strada asfaltata ma stretta, tanto da rendere pericolosa la circolazione a doppio senso), ancora da Palagano via Toggiano (anche questa molto stretta, con tanti punti ciechi e pericolosi) e infine da Boccassuolo via Macinelle (più larga rispetto alle precedenti).

"Si tratta di soluzioni che creeranno inevitabili difficoltà – sottolinea il presidente della CNA locale Vincenzo Rioli –, anche perché, non appena sui sistemi satellitari verranno aggiornate le mappe, su quelli piccole strade verrà dirottato tutto il traffico. Occorre mettere in sicurezza queste strade con l’opportuna segnaletica orizzontale e verticale, installare specchi per migliorare l’accessibilità agli incroci ed eventualmente anche semafori in corrispondenza di gruppi di case, come a Toggiano. Oltre ad avvisare i conducenti ad avere la massima prudenza".

Rioli fa presente che rimangono pesanti incertezze legate, ad esempio, al transito delle autoambulanze o al traffico pesante.

"In ogni caso – chiosa – è essenziale che i lavori rispettino i tempi previsti, anche se rispetto alla galleria scontiamo già il ritardo di un mese, visto che l’inizio dei lavori era calendarizzato per il 5 giugno".

w.b.