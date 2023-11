Ponte pedonale dell’ospedale. Le riparazioni entro fine mese

Come spesso capita negli ultimi tempi, proteste e preoccupazioni rimbalzano sui social, soprattutto quanto a destare l’allarme dei cittadini sono le condizioni di ospedali o uffici pubblici in generali. Nei giorni scorsi è finita nel mirino la passerella pedonale di Baggiovara, che ormai da due settimane non è agibile per problemi strutturali. Le transenne creano evidentemente disagi ai pazienti e in diversi si lamentano, chiedendosi soprattutto se e quando inizieranno i lavori per risolvere i problemi al pontile. A questo proposito l’Ausl fa sapere che venerdì scorso è stato presentato il progetto esecutivo e che serviranno due settimane di lavori per la messa in sicurezza. Detti lavori, comunque, verranno ultimanti entro la fine di novembre. "In ogni caso – specifica l’Ausl – la questione è monitorata e seguita dai tecnici della nostra Azienda". Non appena lo scorso 22 ottobre si sono verificati problemi di dissesto statico al ponte pedonale dell’ospedale di Baggiovara, personale tecnico

dei vigili del fuoco ha subito verificato

l’accaduto stabilendo che fino a lavori di ripristino dovranno essere utilizzati percorsi alternativi. L’azienda Aou a suo tempo ha fatto subito sapere che "al momento i pazienti con difficoltà motorie possono entrare dal pronto soccorso, gli altri dall’ingresso notturno al piano terra. Nei prossimi giorni saranno adottate misure per garantire comunque la migliore accessibilità all’ospedale".

Ora, a quanto sembra, progetto esecutivo alla mano i lavori di ripristino dovrebbero essere imminenti ed entro la fine del mese di novembre l’ingresso dell’ospedale dovrebbe riprendere la propria normale funzione senza più ostacoli o deviazioni.