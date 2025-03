Ponte Rio Torto, Anas ordina la chiusura

Caos per la circolazione stradale tra la montagna e la pianura. Nel pomeriggio di ieri Anas (Gruppo FS Italiane), infatti, ha comunicato di avere disposto la chiusura al traffico – in via precauzionale – del ponte sul rio Torto al km 146,653 della strada statale 12 "dell’Abetone e del Brennero" – Nuova Estense a Serramazzoni. Il provvedimento che ha conseguenze pesanti sulla circolazione appenninica, poiché scarica i veicoli da e per Pavullo e Modena su percorrenze alternative urbane a Serramazzoni e Maranello, ha messo in allarme le amministrazioni. "Siamo fortemente preoccupati per la notizia della chiusura del ponte Rio Torto sulla Nuova Estense, in un tratto particolarmente cruciale per l’intero reticolo viario dell’appennino" è stato il commento del presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia. Nell’ambito delle attività afferenti ai lavori di manutenzione attualmente in corso sul manufatto, nella serata di ieri (giovedì per chi legge ndr), a seguito del montaggio del ponteggio, era stato disposto il senso unico alternato anche per consentire accertamenti propedeutici all’inizio delle attività.

"Le verifiche effettuate – fanno sapere da Anas – hanno evidenziato un’evoluzione del degrado di strutture dell’impalcato per cui si è resa, al momento, necessaria l’interdizione al traffico dal km 146,650 al km 147. Al contempo Anas proseguirà gli approfondimenti necessari a valutare le azioni da intraprendere e a stabilire le tempistiche per la riapertura, anche parziale, dell’opera". Sulla notizia interviene anche la sindaca di Serramazzoni Simona Ferrari per la quale: "Come amministrazione siamo molto preoccupati, in quanto la deviazione del traffico verso il nostro paese avrà gravi ripercussioni sulla circolazione. Naturalmente, siamo anche consapevoli che tale disposizione sia necessaria. Ci stiamo già attivando per collaborare fattivamente con tutti gli enti e le autorità coinvolte".

Anche il sindaco di Maranello Luigi Zironi interviene affermando: "La chiusura di un’arteria come la Nuova Estense comporta inevitabili ripercussioni su una vasta area della nostra provincia, ma cercheremo di ridurre i disagi". Mentre Davide Venturelli, sindaco di Pavullo si dichiara "molto dispiaciuto, ma questa è una situazione di emergenza. Chiediamo pazienza ai cittadini e imprese nella speranza di arrivare rapidamente a una risoluzione". Ora, in direzione Abetone è disposta la deviazione al km 148,300 con percorrenza della SP21 e successivamente della SP3 in direzione Pavullo, con rientro sulla SS12 al km 144,580; in direzione Modena, viceversa, è disposta la deviazione sulla SP3 "Bivio per Serramazzoni" al km 144,580 con percorrenza della SP21 in direzione Modena e rientro sulla SS12 al km 148,100. Rimane, tuttavia, consentito il transito ai residenti e ai mezzi di soccorso ed emergenza.

Alberto Greco