Ponte Rio Torto, riapertura vicina

Ci sono buone speranze di vedere riaperto il ponte sul Rio Torto. I lavori lungo il viadotto nel Comune di Serramazzoni, dopo la demolizione della campata centrale, fatta implodere a inizio aprile, che la lasciato una voragine di 35 metri, procedono a tappe accelerate con la posa del ponte in bailey, iniziata subito dopo il 7 aprile.

La sistemazione del ponte bailey consentirà, infatti, – come annunciato nel vertice in Prefettura del 2 aprile – di riaprire al traffico veicolare il manufatto, anche se a senso unico alternato regolato impianto semaforico. Situazione divenuta pesante soprattutto per le condizioni imposte da questa chiusura che si protrae dal 28 febbraio: le deviazioni di traffico scaricate su una viabilità minore inadeguata a sopportare il passaggio di oltre 15mila veicoli giorno in prossimità di Serramazzoni fino Maranello, tanto che quotidianamente ormai si verificano fuoriuscite di mezzi pesanti.

In questa situazione le rassicurazioni fornite da Anas, che conferma che "i lavori procedono speditamente e nel rispetto delle tempiste concordate", sono rassicuranti. Anzi, vedendo lo stato raggiunto dai lavori si può perfino ipotizzare che la riapertura parziale al traffico potrà essere anticipata.

Alberto Greco