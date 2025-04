Ponte sul Cavo Lama chiuso per un mese

Chiuso al transito il ponte sul Cavo Lama, lungo la strada provinciale 8, per consentire i lavori di manutenzione e di messa in sicurezza. Gli interventi (già iniziati a dicembre), per un importo di 325mila euro, comporteranno la chiusura della struttura fino alle 19 del 14 maggio e prevedono la riparazione e il rafforzamento degli elementi strutturali, resi necessari a seguito dei controlli periodici condotti dall’Ufficio tecnico della Provincia. Per ridurre i disagi alla circolazione, sono stati predisposti percorsi alternativi attraverso le strade provinciali limitrofe e in questi giorni sarà affissa l’apposita segnaletica di deviazione.