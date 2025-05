"Ponte sul Guerro inaugurato senza collaudo"

Botta e risposta tra opposizione di centrodestra e maggioranza di centrosinistra sul nuovo ponte pedonale sul torrente Guerro, inaugurato lo scorso 30 aprile. Secondo l’accusa dei consiglieri di opposizione, sostanzialmente, la nuova infrastruttura è stata inaugurata pur sprovvista di certificato di collaudo. Il sindaco, dall’altra parte, fa notare che tale certificato non è necessario. Quindi – specifica lo stesso primo cittadino – "non sarà mai prodotto".

Ma ecco, procedendo con ordine, accusa e difesa di una vicenda che nella giornata di ieri ha già fatto il giro pure su alcune pagine social. In una nota congiunta, Bruno Rinaldi capogruppo del Centro popolare liberale e Silvia Vandelli capogruppo di Cambiamo Castelvetro accusano: "Nella giornata odierna (ieri, ndr) ci siamo recati presso gli uffici dei lavori pubblici del Comune. Oggetto della nostra visita: il certificato di collaudo del nuovissimo ponte pedonale. Con nostra (non troppo) sorpresa, l’impiegata, con comprensibile imbarazzo, ci ha candidamente comunicato che il certificato non c’è. Una piccolezza, direte voi, se non fosse che stiamo parlando di sicurezza pubblica. E c’è di più. Le normative vigenti in materia di barriere architettoniche, rampe, e accessibilità per i portatori di handicap non sono, come evidentemente qualcuno crede, delle linee guida da interpretare a piacere, ma prescrizioni vincolanti. Come potrà mai essere rilasciato il certificato di collaudo, se il ponte risulterà fuori norma? Si modificherà il ponte o le norme?"

Dall’altra parte la replica del primo cittadino, Federico Poppi, sottolinea: "Dispiace constatare come, ancora una volta, si scelga la via della polemica, tralasciando la verifica accurata delle responsabilità amministrative. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali su costruzioni esistenti, come nel caso in oggetto, non è previsto l’obbligo del certificato di collaudo statico. In sua sostituzione vengono presentate la dichiarazione di regolare esecuzione e la comunicazione di fine lavori strutturali, corredate dall’attestazione di rispondenza, tutte rese dal direttore dei lavori".

Inoltre, pur non essendo previsto per questa tipologia di intervento, è stato comunque richiesto e ottenuto il parere della struttura sismica competente. Quanto all’accessibilità, si ricorda che l’opera è stata progettata nel rispetto delle norme vigenti in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. Questa Amministrazione continuerà a lavorare con serietà, nel rispetto delle leggi e dei cittadini".

