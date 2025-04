Ponte sul Rio Torto. Riapertura con file. E già un incidente

La riapertura, a senso unico alternato regolata da impianto semaforico, del viadotto sul Rio Torto lungo la Nuova Estense non ha fatto scomparire per incanto i disagi, creatisi con la decisione di chiudere il passaggio sul ponte il 28 febbraio scorso. E sui social soprattutto ieri si sono scatenati commenti. Dal 24 aprile grazie alla installazione provvisoria di una campata in bailey il viadotto è di nuovo percorribile, ma è inevitabile che in alcuni momenti della giornata si possano determinare strozzature e code, che diventano oggetto di commenti e sfoghi consegnati ai social.

Puntualmente ieri al test del primo giorno lavorativo, dopo il lungo ponte del 25 Aprile, nei pressi del viadotto nella fascia tra le 7 e le 9, si era formata una lunga cosa di veicoli bloccati dal semaforo. Non altrettanto salendo verso la montagna, dove gli automobilisti diretti a Pavullo hanno avuto tempi di attesa al semaforo decisamente inferiori. Il suggerimento di alcuni automobilisti rivolto ad Anas e agli amministratori è di installare eventualmente un semaforo intelligente che tenga conto della direzione dei flussi di traffico e degli orari di punta, affidandosi magari ad un monitoraggio che consenta di rilevare più puntualmente la circolazione stradale.

Anas ha assicurato che questi disagi si protrarranno ancora per qualche settimana e che entro maggio il viadotto sarà riaperto in entrambi i sensi di marcia. A rendere più caotica la situazione del traffico di ieri mattina ha contribuito anche un incidente occorso sulla Nuova Estense, poco dopo il bivio per Riccò, con un ferito trasportato in ambulanza all’ospedale di Baggiovara. Le sue condizioni fortunatamente non sono risultate gravi.

Alberto Greco