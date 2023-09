Ponte sulla ciclabile Chiude la Statale verso Massa

Per la messa in opera del ponte sulla ciclabile che fiancheggia la via per Modena in località Canalazzo, Anas comunica la completa chiusura al traffico della Strada Statale 468 di Correggio, nel tratto che va dall’abitato di Canaletto (incrocio con S.P. 2 Panaria Bassa) a quello di Massa Finalese (rotonda incrocio via per Modena - via Monte Bianco), dalle ore 8.30 alle ore 18.30 di lunedì 11 settembre e dalle 8.30 alle 18.30 di martedì 12 settembre. Per chi dovrà raggiungere Massa Finalese da Finale Emilia, Anas suggerisce il percorso attraverso Camposanto, San Felice, Rivara e viceversa.