Ponte sull’Estense, chiusura il 29 settembre

Dal 29 settembre sarà disposta la chiusura totale del viadotto sul Rio Torto, in Comune di Serramazzoni. L’importante ed imponente infrastruttura posta lungo la Statale 12 Abetone-Brennero, altrimenti nota come Nuova Estense, che unisce l’Alto Frignano alla Fondovalle e alla pianura, sarà interdetta al traffico per 60 giorni per consentire di ultimare il completamento della messa in sicurezza del ponte, che a fine febbraio aveva dato evidenti segni di ammaloramento tanto da comportare il brillamento della campata centrale di 35 metri di lunghezza.

"La chiusura del ponte Rio Torto per 60 giorni – ha dichiarato il presidente della Provincia Fabio Braglia - rappresenta il capitolo finale di un intervento che ci ha visti coinvolti come amministratori locali e come territori, per restituire in tempi rapidi alla comunità la nuova infrastruttura. Sappiamo bene che l’intervento di Anas avrà ricadute in termini di disagi negli spostamenti, così come abbiamo già vissuto la scorsa primavera. Il nostro impegno, come Provincia, è quello di dare pieno supporto ad Anas e ai Comuni interessati per ridurre al minimo le difficoltà di transito. Abbiamo già dimostrato di essere pronti ad una proficua cooperazione ed è con questo spirito che intendiamo affrontare i prossimi due mesi". Per il periodo in cui sarà impedito il transito si ricorrerà – come già accaduto - alla viabilità alternativa da e per la montagna, i cui percorsi potrebbero in parte cambiare e con modalità che saranno rese note più avanti, separando presumibilmente il traffico veicolare di auto e moto da quello pensante anche per rendere più fluidi gli spostamenti e raggiungere le località desiderate. Sciolto dunque l’enigma sulla chiusura del ponte, che avverrà nel sostanziale rispetto dei tempi previsti fin dai primi incontri del Comitato Operativo per la Viabilità tenutisi - come ieri – in Prefettura alla presenza del Prefetto Fabrizia Triolo. Con il Prefetto erano presenti dirigenti Anas, ingegner Gennaro Coppola e ingegner Stefano Parrotta, sindaci e assessori dei Comuni di Maranello, Pavullo e Serramazzoni, oltre ai tecnici e alle forze dell’ordine locali e dello Stato. "Ci aspetta un autunno complicato – ha commentato il sindaco di Pavullo Davide Venturelli -, ma resta fermo l’obiettivo di garantire un domani il transito il sicurezza sul viadotto". La terza e ultima fase dei lavori consiste inizialmente nello smontaggio del ponte bailey provvisorio, che dallo scorso 24 aprile ha consentito la circolazione; successivamente sarà realizzata la nuova campata in acciaio che consentirà la riapertura definitiva al transito della statale.

Aberto Greco