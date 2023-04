Ponte Vecchio, finalmente i lavori: assegnato l’appalto

Da oggi si comincerà finalmente a vedere qualcuno operare su Ponte Vecchio. E’ di ieri la notizia che l’amministrazione comunale ha firmato il contratto d’appalto con la ditta Tuccillo Francesco e Umberto di Cardito (Na) per un importo di 232mila euro, che eseguirà l’intervento di consolidamento e miglioramento statico di questa fondamentale struttura. Bloccato al traffico veicolare dal 13 febbraio 2020, la sua chiusura rappresenta tuttora una ferita che pesa sulla comunità finalese come una amputazione, perché per troppo tempo ha tenuto separata la frazione di Alberone dal centro cittadino. Ieri mattina il sindaco Claudio Poletti, il vice sindaco Michele Gulinelli, i tecnici Aipo e la ditta aggiudicataria dei lavori hanno svolto un sopralluogo. "Già da domani (oggi per chi legge ndr) – ha detto Poletti – potranno partire le azioni propedeutiche all’inizio dei lavori. La prima cosa che dovremo fare sarà mettere in sicurezza il ponte per consentire tutti i rilievi del caso affinché poi ci sia l’accessibilità al cantiere e possano iniziare i lavori di pulizia degli argini per consentire le operazioni che dovranno svolgere le machine operatrici. Conseguentemente abbiamo necessità nei prossimi giorni di precludere il passaggio a pedoni e ciclisti, del cui blocco daremo successiva informazione ai cittadini". La data per l’allestimento del cantiere è dunque imminente e i lavori, affidati alla direzione dell’ingegner Gianni Bertozzi di Pesaro, non dovrebbero protrarsi a lungo, anche se i timori – visti i precedenti che hanno segnato la vita e la vicenda del Ponte – tengono tutti col fiato sospeso. Tra un’interruzione e l’altra la vicenda del Ponte si trascina dal 2017. Un sospiro di sollievo fu tirato l’anno scorso quando venne espletato, dopo lo sblocco di autorizzazioni che richiesero mesi, il bando di gara, che fissava un importo di base d’asta di 340mila euro, messi a disposizione della Regione. Ma, poi insorsero problemi legati al consorzio vincitore dell’appalto e nelle settimane dopo anche il secondo classificato rinunciò all’incarico. Ora, però, il sindaco può dire "mi auguro che i lavori con la collaborazione di Aipo e della ditta vincitrice procedano al meglio e senza imprevisti in modo da restituire il prima possibile questa infrastruttura alla cittadinanza, importante per il collegamento con i comuni del ferrarese".

Alberto Greco