Ponte vecchio, finisce l’attesa. Apre il cantiere da 350mila euro

Ormai abbiamo perso il conto dei mesi... Ma, a ben guardare, il ‘ponte vecchio’ sul Panaro, la via più veloce di collegamento tra Finale e le province limitrofe, è chiuso dal febbraio 2020, ovvero dall’inizio dell’emergenza Covid. Per raggiungere Finale occorre servirsi del ponte nuovo, allungando il percorso di alcuni chilometri e di vari minuti di percorrenza. Ecco perché la chiusura del ponte vecchio è tuttora una spina nel fianco per le attività finalesi.

Ma forse qualcosa (finalmente) si muove. Martedì 12 – informa il Comune – prenderanno il via i lavori per la preparazione del cantiere di sistemazione del ponte. Le opere riguarderanno il rinforzo del piano orizzontale del ponte attraverso l’inserimento di profili metallici e la revisione della bulloneria. Verranno anche realizzate, a lato della carreggiata centrale, una corsia pedonale e una ciclabile. È importante sapere che da martedì non si potrà più transitare sul ponte neppure a piedi o in bicicletta: in questi anni, infatti, per agevolare soprattutto coloro che lavorano al di là del ponte, era stata lasciata una stretta corsia di passaggio che ora verrà chiusa per ragioni di sicurezza.

L’importo inizialmente previsto per i lavori era di 341mila euro ma – sottolinea il Comune – si sono dovute stanziare ulteriori somme, in accordo con la Regione, per interventi conseguenti all’aggiornamento progettuale. Sui tempi di esecuzione nessuno vuole sbilanciarsi, anche perché andiamo incontro al pieno inverno: si spera comunque di ultimare il tutto entro la primavera, anche se in questi anni le aspettative sono state spesso deluse nei fatti.

Del consolidamento strutturale del ponte si è iniziato a parlare già dal 2016 e l’iter progettuale è stato avviato verso l’estate 2018. Tuttavia dal settembre 2017 al gennaio 2018 il ponte è stato chiuso una prima volta perché, dopo un controllo, erano emerse criticità sulle bullonerie e sul degrado da ruggine dei rinforzi. Non essendo ancora a disposizione i 341mila euro dell’ordinanza commissariale, vennero utilizzati 70mila euro di fondi comunali. A gennaio 2018 il ponte fu riaperto con limitazioni però poi, nell’arco dei mesi, sono emersi nuovi problemi strutturali . Già ora si sa che, al termine di questi lavori, sul ponte (che sarà precluso ai mezzi pesanti) verrà previsto il transito a senso unico alternato regolato da semaforo. Tutti si augurano che queste opere possano essere durature, alcuni si chiedono se non fosse il caso di demolire il manufatto, avviando la costruzione di un nuovo ponte, moderno e più robusto.

Stefano Marchetti