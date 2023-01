Ponte Vecchio, i tempi si allungano Due ditte hanno rinunciato ai lavori

A Finale Emilia l’insoddisfazione della popolazione attorno alla vicenda di quello che per tutti è "Ponte Vecchio" cresce di giorno in giorno. E molti cominciano a temere che si dovrà ripartire da capo con un nuovo bando ed un ritocco dell’importo lavori. Tra un’interruzione e l’altra, è dal 2017 che si trascina questo problema che fraziona il territorio finalese, creando quasi una barriera tra residenti di destra Panaro e di sinistra Panaro e con i commercianti che si vedono sottrarre clienti da chi – stante questa situazione – preferisce da Alberone recarsi a fare acquisti nei vicini centri di Bondeno e Cento sul ferrarese. L’ultima definitiva chiusura risale addirittura al 13 febbraio 2020, dopo che il professor Camillo Nuti, docente ordinario di Tecnica delle Costruzioni dell’università di Roma Tre, incaricato della progettazione definitivo-esecutiva relativa al miglioramento del comportamento statico della struttura, rilevò che il ponte non dava garanzie sufficienti di sicurezza. Un sospiro di sollievo fu tirato l’anno scorso quando venne espletato, dopo lo sblocco di autorizzazioni che richiesero mesi, il bando di gara, che fissava un importo di base d’asta di 340mila euro, messi a disposizione della regione Emilia-Romagna. L’amministrazione annunciava che entro settembre 2022 il ponte avrebbe riaperto e questo tranquillizzò la popolazione. Ma poi insorsero problemi legati al consorzio vincitore dell’appalto, che solo ad aggiudicazione avvenuta risultò sottoposto dal Tribunale di Bologna a controllo giudiziario sotto l’egida di un tecnico individuato dal Giudice (un commercialista), misura scaduta il 6 ottobre scorso. L’amministrazione minimizzò su questo pensando che non avrebbe creato ostacolo all’affidamento dei lavori, che – del resto – non richiederebbero molto tempo (circa un mese), poiché si tratta di opere legate al suo consolidamento antisismico e altre da realizzare nelle sue parti strutturali in acciaio.

Trascorsi due mesi, il consorzio vincitore comunicò all’amministrazione che voleva far fare i lavori ad un’altra sua ditta invece di quella indicata in appalto. Fatto inaccettabile per il Comune che ha portato – alla fine – alla rinuncia da parte del consorzio a sistemare il ponte. Si è sperato potesse subentrare la ditta arrivata seconda nella gara che, però, verificati i prezzi ha rinunciato a sua volta. In questi giorni si sta attendendo la risposta della terza classificata che sta verificando la congruità dei prezzi.

L’amministrazione segue con apprensione la vicenda e mantiene massimo riserbo, ma dietro le rinunce ricevute incombono fondati motivi che lasciano intendere la necessità di rifare la gara e, soprattutto, di trovare le risorse per rideterminare l’importo della base d’asta.

Alberto Greco