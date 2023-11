Ponte Vecchio, martedì il summit per iniziare i lavori

Martedì 7 novembre si terrà la riunione di tecnici e operatori per decidere la data di avvio del cantiere di rafforzamento del Ponte Vecchio di Finale, chiuso ormai da lunghissimo tempo. Lo ha annunciato il sindaco Claudio Poletti in apertura della seduta del consiglio comunale. "Oggi si sono riuniti i tecnici, la direzione lavori e l’impresa, e hanno definito le tecniche che verranno adottate per le lavorazioni sul ponte", ha esordito il sindaco. A differenza di quanto era stato ipotizzato un paio di settimane fa, "si è preferita una diversa soluzione che i tecnici mi dicono essere più sicura e più efficace – ha aggiunto Poletti –. Verrà installato un impalcato sul ponte stesso per consentire la lavorazione dall’alto". Non verrà quindi realizzata una piattaforma di appoggio sotto il ponte, ma le lavorazioni verranno effettuate direttamente dall’impalcato sul ponte: "Questo ovviamente ci consentirà di evitare i rischi connessi al possibile innalzamento del livello del fiume, vista la stagione a cui andiamo incontro", ha sottolineato il sindaco.

Come noto, la chiusura del ponte è una spina nel fianco per la comunità finalese: gran parte del traffico proveniente dai comuni e dalle province confinanti passava proprio sul ponte vecchio e i commercianti lamentano di aver riscontrato un calo notevole della clientela proprio a causa della prolungata chiusura di questa fondamentale via di accesso alla cittadina. In apertura del Consiglio ci si attendeva anche qualche novità relativa al maxicantiere di piazza Garibaldi ma nelle sue comunicazioni all’assemblea il sindaco non ne ha fatto parola. E intanto in piazza è ancora tutto fermo, bloccato, senza una prospettiva evidente di ripresa dei lavori, con sempre maggiore sconcerto e preoccupazione.

s. m.