Ponte Vecchio, un altro rinvio "Piazza in ritardo? Soffriamo tutti"

La pausa ferragostana occasione per il sindaco Claudio Poletti per una intervista (fatta dal suo staff e da lunedì sul sito del Comune) dove passa in rassegna i nodi di una amministrazione che, dopo due anni dall’insediamento, vede ancora al palo tanti progetti e opere legati alla ricostruzione.

La sua elezione aveva acceso speranze in un rapido procedere delle cose, invece, i tanti ritardi hanno alimentato polemiche e discussioni da parte di cittadini e categorie che lamentano i troppi ritardi. Ora, per spegnere l’esplosione di commenti scatenatisi sui social, Poletti interviene sui canali ufficiali dell’amministrazione per giustificarsi e dire la sua verità. Ponte Vecchio, piazza Garibaldi, piscina, discarica, Tari, è lungo l’elenco di quanto preoccupa l’amministrazione e che viene passato in rassegna. "Ci siamo dedicati da subito, anima e corpo – si giustifica il sindaco – al tema della ricostruzione sia materiale che morale. Ma per quanto riguarda il primo le difficoltà che abbiamo incontrato sono state davvero tante". Poi, subito la brutta notizia che rimanda a una data imprecisata la riapertura del Ponte Vecchio sul Panaro. "Quando la ditta incaricata era pronta a partire (scorso giugno ndr), dopo i rilievi effettuati, propedeutici all’apertura del cantiere, ci si è resi conto – spiega Poletti – che le conseguenze della piena di maggio hanno suggerito intervenire anche sulle strutture murarie del ponte e non solo sulle barre di acciaio, come inizialmente previsto. Si sono rese così necessarie integrazioni progettuali che stiamo aspettando dal professionista incaricato per poter dare il via ai lavori". Non va meglio per Piazza Garibaldi. "Soffriamo anche noi e non poco. Ci siamo trovati a dover realizzare un progetto – racconta Poletti – che non era nostro, non volevamo, non era stato condiviso. Quando ci siamo insediati, però, tutto era già troppo avanti e non ci dava né la possibilità di tornare indietro, né quella di modificare l’impianto del progetto. Ora credo che il cantiere possa accelerare e arrivare alla conclusione restituendoci finalmente la piazza". Per una speranza che si accende c’è però subito la doccia fredda della impiantistica natatoria, piscina esterna e coperta, e del Teatro sociale. "Per piscina esterna e Teatro – rassicura Poletti – stiamo finalmente trovando la strada giusta per rimetterli a disposizione dei cittadini. Quanto alla piscina coperta, avevamo già stanziato i fondi e stavamo programmando l’intervento sul controsoffitto – afferma il sindaco – quando i forti temporali dell’agosto scorso hanno fatto traboccare il vaso delle carenze manutentive, causando il cedimento dei pannelli e, con essi, della situazione dell’impianto. Dopo questo evento abbiamo scelto di intervenire con una ristrutturazione profonda. Ci vorrà più tempo – avverte Poletti – e ne siamo dispiaciuti, ma alla fine avremo un impianto più efficiente".

Infine, la discarica: "Il team di esperti che abbiamo ingaggiato – conclude Poletti – sta lavorando con grande qualità e sono fiducioso per quanto riguarda i risultati che potremo ottenere".

