"Ponte Vecchio, vogliamo partire con i lavori"

Poche novità per piazza Garibaldi e il cantiere bloccato, ma una speranza per l’avvio dei lavori sul Ponte Vecchio, chiuso da tempo. È quanto è emerso dall’incontro di ieri pomeriggio fra il sindaco Claudio Poletti e una delegazione del Comitato commercianti, guidata dal presidente Massimo Magni. Fra i primi temi affrontati, proprio la problematica situazione della piazza dove il maxicantiere è tornato a ‘congelarsi’ da un paio di mesi e le attività soffrono per le chiusure e i disagi: "Il sindaco – informa una nota – ha ribadito la ferma determinazione dell’amministrazione comunale nel voler far ripartire al più presto il cantiere, superando l’impasse provocata dalle diatribe legali sorte fra impresa esecutrice e direzione lavori". Per quanto riguarda il ponte (un’altra vicenda accidentata che si trascina da anni), Poletti ha spiegato che, dopo il cambio avvenuto alla direzione lavori, si potrà effettuare l’accantieramento. "Nell’ultimo sopralluogo della scorsa settimana – sottolinea il Comune – sono state valutate le posizioni in cui realizzare una piattaforma di appoggio sotto il ponte e dove collocare sugli argini la gru per l’intervento". Dovranno infatti essere sostituite le barre d’acciaio usurate, un’operazione complessa per il peso e la lunghezza dei manufatti. "Le opere di manutenzione dei ponti sono molto delicate – ha aggiunto il sindaco –. Fare manutenzione a un impalcato esistente è molto più complicato che rifarne uno nuovo". Ma non sarebbe stato meglio pensare a un ponte nuovo? "Nel nostro caso, vista la tipologia dell’infrastruttura e l’esigua disponibilità economica, era impossibile, pur consapevoli che avrebbe permesso un notevole risparmio di tempo". Certo che ora avanza l’autunno e potrebbero arrivare le piene del fiume: è il periodo giusto per un cantiere? Il sindaco ha anche annunciato che all’ex centro sportivo presto verrà realizzata una nuova palestra, ed entro dicembre saranno messi a gara i lavori di riqualificazione della piscina coperta che dovrebbe tornare fruibile entro settembre 2024.

