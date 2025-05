Ponte Veggia, al via gli incontri. Cittadini informati sul programma

C’erano anche diversi sassolesi a Casalgrande, dove l’Amministrazione ha convocato un’assemblea per confrontarsi sull’imminente chiusura del ponte Veggia la cui riqualificazione, come noto, comporterà la chiusura totale al traffico dal 16 giugno fino al 16 di agosto. Il sindaco di Casalgrande, Giuseppe Daviddi, ha informato la cittadinanza sullo stato di avanzamento dell’opera e sulle misure allo studio per cercare di mitigare il più possibile i disagi che inevitabilmente si andranno a creare.

"Si è trattato – ha detto - del primo di una serie di incontri che andremo a fare con la cittadinanza sia in preparazione alla chiusura del ponte che durante il periodo di chiusura. Quello cui tengo particolarmente è cercare di spiegare nel modo più dettagliato possibile lo sviluppo del progetto e le criticità connesse".

Gli elementi di maggiore preoccupazione sollevati durante l’incontro sono stati gli aspetti legati alla viabilità alternativa, con le diverse opzioni attualmente allo studio per mitigare i colli di bottiglia che si verranno a creare, tenuto conto che non meno di 35mila vetture si riverseranno sull’unico ponte aperto, quello della Pedemontana.

"Sono stati toccati elementi decisivi, in particolare le indicazioni specifiche e puntuali alle modifiche alla viabilità attraverso un utilizzo, il più possibile capillare, di movieri e personale presente sulle strade.

Non solo, vi sarà un’attenzione maniacale sui protocolli da mettere in atto in presenza di incidenti o situazioni di emergenza. Oltre a sensibilizzare la cittadinanza su quei comportamenti che può tenere per quei due mesi al fine di rendere meno gravoso il disagio. Penso, per esempio, a forme di smart working per chi avrà la possibilità di farlo e anche a soluzioni provvisorie di car sharing per quanti operano nello stesso posto di lavoro". L’Amministrazione di Casalgrande ha inoltre informato la platea di avere chiesto (e ottenuto) un’anticipazione sugli orari delle operazioni carico e scarico merci presso lo scalo ferroviario di Dinazzano.

Il prossimo incontro pubblico è già stato convocato per lunedi alle 20,30, questa volta alla Veggia, al Bar Lucy.

