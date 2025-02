"Ponte Veggia chiuso, un incubo"

In ballo c’è la sicurezza, argomento rispetto al quale chiunque è, o sarebbe disposto, a fare un passo indietro. E c’è uno degli investimenti pubblici più cospicui (7 milioni di euro) che abbiano mai riguardato queste zone. Ma ci sono, inevitabilmente, anche le apprensioni dei tanti ai quali la chiusura per due mesi e mezzo (da metà giugno a settembre) del ‘vecchio’ ponte della Veggia cambierà vita ed abitudini. E se già ieri un semaforo, spuntato a sorpresa, che istituiva un senso unico alternato ha allungato code infinite tra la Veggia e Sassuolo, l’impressione è che, una volta chiuso, il ponte mancherà a tantissimi. Così, il giorno dopo l’annuncio del cronoprgramma che ha annunciato la chiusura dell’infrastruttura per una dozzina di settimane, i social che raccontano il quotidiano delle due sponde del Secchia su cui sorgono Sassuolo e La Veggia bollono. E ai ‘ragionevoli’ ("se si devono fare, i lavori, si facciano una volta per tutte") si affiancano i rassegnati ("saranno mesi da incubo") mentre qualcuno sceglie l’ironia, dicendosi pronto a "guadare il fiume per non passare dal ponte sulla Statale 467". Resterà, quest’ultimo, l’unica soluzione viaria disponibile per attraversare il Secchia e non è difficile immaginare, vista la viabilità spesso congestionata lungo la statale 467, l’impatto che avranno sulla stessa gli automezzi – 25mila al giorno, secondo le stime più recenti – che si servono quotidianamente del ‘vecchio’ ponte. Per dare un’idea, oggi per raggiungere la Veggia da Sassuolo si percorrono, dal centro della frazione di Casalgrande alla zona sassolese delle stazioni, 1,9 chilometri. Da giugno complice il passaggio obbligato dal ponte sulla SS 467, le distanze quasi triplicano e diventano 5,6 chilometri.

s.f.