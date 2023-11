Ponte Veggia da rifare, sei aziende candidate

Per il ponte nuovo sul Secchia – il terzo, in ordine al quale Confindustria Ceramica ha promosso e presentato uno studio di fattibilità un paio di giorni fa – occorrerà aspettare, ammesso si faccia, anni, forse lustri. Per il ponte vecchio, invece, pare potranno bastare alcuni mesi, si tratta di definire i dettagli.

Non più di tre, massimo quattro, per cominciare a vedere il via a quel restyling del quale si parla ormai dal 2018 ma arrivato, a quanto pare, al dunque. Martedi – tre giorni fa – è infatti scaduto il termine per partecipare alla gara bandita per scegliere la ditta che procederà alla riqualificazione dell’infrastruttura: hanno partecipato sei aziende, le cui offerte verranno valutate da apposita commissione che dovrebbe riunirsi entro la prima decade di dicembre e assegnare i lavori a chi presenterà i piani più ‘congrui’ e rispondenti ai requisiti dal bando.

Da qui, al netto degli ovvi tempi tecnici, comincerà il vero e proprio conto alla rovescia per l’accantieramento e il via ai lavori, atteso evidentemente per i primi mesi del 2024. "A ridosso della primavera", ha detto, in occasione della già citata presentazione dello studio sul terzo ponte presso Confindustria ceramica, il presidente della Provincia di Reggio e sindaco di Castellarano Giorgio Zanni, fissando un’ideale linea di partenza e facendo capre che, dopo anni di attesa, non siamo al dunque ma quasi.

Da Sassuolo, come da Casalgrande, che con Sassuolo è comproprietaria dell’infrastruttura, si segue la vicenda con l’ovvia attenzione, e l’auspicio è che, effettivamente, il 2024 possa essere l’anno buono. E studiano il modo di preservare comunque, durante i lavori, la viabilità tra le due sponde.

Il progetto esecutivo – già approvato a suo tempo – sul quale procederà la ditta assegnataria prevede una massiccia manutenzione del ‘vecchio’ ponte, che interesserà sia la parte non carrabile della struttura – piloni, arcate, sostegni – che la parte sulla quale transitano, quotidianamente, non meno di 25mila veicoli e truppe, sempre più sparute e preoccupate, di pedoni e ciclisti che si avventurano tra le due sponde del fiume: 7,3 milioni la spesa prevista, 450 giorni di tempo per eseguire i lavori raccontano progetto non privo di ambizioni, destinato a ‘garantire’ la struttura per anni, se non per decenni, dalla necessità di interventi così radicali.

"Per le caratteristiche strutturali risalenti ai primi anni del secolo scorso il ponte della Veggia necessita di interventi volti al miglioramento della sicurezza stradale delle aree di transito con particolare attenzione alle utenze deboli, ovvero ciclisti e pedoni’, si legge sulle relazioni dedicate dagli uffici competenti al ‘vecchio’ ponte, sul quale si lavorerà, prevedibilmente, cominciando dalla parte sottostante la carreggiata stradale e ferroviaria.

Il progetto prevede infatti interventi di consolidamento dell’impalcato, il miglioramento delle condotte di scarico acqua ma anche il rifacimento del marciapiede, dei parapetti e dell’impianto di pubblica illuminazione.

Due le tranches previste dal progetto e se non è semplice capire quando il dado sarà tratto, è più facile aspettarsi, tra febbraio e marzo, l’inizio dei lavori. Il cui costo, ricordiamo, è frutto di risorse proprie degli enti locali ma anche da cofinanziamenti cofinanziamenti che arrivano dalla Regione e dal PNRR.

Stefano Fogliani