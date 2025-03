Ponte Veggia, domani il Tavolo su tempi e viabilità

Fin qua non si è scherzato, viste le polemiche che sono seguite all’annuncio, ma da domani si fa sul serio. Perchè prende il via il cammino partecipato con il quale si cominciano a studiare quelle che potrebbero essere le conseguenze della chiusura – già programmata per metà giugno – del ponte della Veggia, oggetto di lavori di ristrutturazione che lo renderanno off limits e impercorribile, nella migliore delle ipotesi, per un paio di mesi. In programma c’è infatti il ‘tavolo’ che vedrà confrontarsi sul tema i sindaci di Sassuolo e Casalgrande Matteo Mesini e Giuseppe Daviddi – i due Comuni sono comproprietari della struttura – con i rispettivi responsabili degli uffici tecnici, i presidenti delle Province di Modena e Reggio, Fabio Braglia e Giorgio Zanni e la Direzione dei lavori, cui si aggiungeranno anche i vertici di Amo, dell’agenzia per la Mobilità di Reggio Emilia e Fer.

I lavori sul ponte, frutto di un investimento da oltre 7 milioni di euro e attesi da non meno di una decina d’anni, lasceranno agli automobilisti che attraversano la sponda modenese e reggiana del distretto ceramico, un’unica via di fuga nel cosiddetto ‘ponte nuovo’, ovvero quello sulla Pedemontana, dove alla situazione viaria, già congestionata, l’estate minaccia di aggiungere altre criticità.

Da qui la necessità di condividere idee e riflessioni delle quali il tavolo, che verrà convocato periodicamente, dovrà necessariamente fare sintesi.

"L’obiettivo – spiega il sindaco di Sassuolo – è confrontarci su quello che oggi è il cronoprogramma e affrontare quanto dovremo legare alle indicazioni, alle deviazioni e alle alternative per quanto riguarda il trasporto pubblico".

Oltre all’impatto sulla viabilità privata – sul ponte della Veggia transitano, secondo le stime più recenti, circa 15mila veicoli al giorno – infatti, il ponte è un’infrastruttura chiave anche per autobus e treni, dal momento che accanto alla carreggiata passa la ferrovia che collega Sassuolo a Reggio Emilia. Vero che il cronoprogramma prevede i lavori vengano fatti durante le vacanze scolastiche – dal 15 giugno, come detto, al 6 settembre – altrettanto vero che lo scenario andrà comunque studiato nei minimi particolari.

"Per questo – aggiunge Mesini – stiamo portando avanti un tavolo unico che cerchi di ridurre al minimo tutti i disagi che inevitabilmente ci saranno. Gli eventi di questi giorni – ha aggiunto il sindaco di Sassuolo riferendosi alla chiusura del ponte sull’Estene – confermano quanto sia importante intervenire con tempismo per poter gestire i cantieri, anzichè dover affrontare l’emergenza".

Stefano Fogliani