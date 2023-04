Ponte Veggia, il sindaco Daviddi: "No al cantiere dall’autunno"

"I lavori hanno una importanza strategica per i territori dei comuni coinvolti: per questo, mi preme chiarire alcuni punti". Giuseppe Daviddi, sindaco di Casalgrande, mette i puntini sulle ’i’ in ordine al restyling del ponte della Veggia. Puntualizza come i costi (7,3 milioni di euro) siano "lievitati in maniera sensibile rispetto alla fase di inizio progettazione", aggiungendo come il Comune di Casalgrande, che martedì ha approvato l’accordo con Sassuolo per la realizzazione dell’intervento, parteciperà investendo 2,5 milioni di euro che arrivano dal PNRR. "Sin dall’inizio avevamo detto che avremmo partecipato in ragione del finanziamento ottenuto", spiega, focalizzandosi poi sulle tempistiche: i lavori pare comincino in autunno, ipotesi subito bocciata da Daviddi.

"Il punto è che la viabilità dell’area non va bloccata, sarebbe un disastro, e per questo siamo contrari a far partire in autunno i lavori che, di fatto, prevedono una chiusura parziale del ponte con senso unico alternato. I lavori – prosegue Daviddi – devono essere effettuati in periodi dell’anno che permettano maggiore stabilità meteorologica, e più ore di luce". Daviddi suggerisce quindi quello estivo come "il più indicato per non intralciare il traffico" e, a prescindere da questo, ricorda come occorra intervenire anche sulla viabilità circostante: "La riduzione ad una corsia della Pedemontana dopo il ponte ‘nuovo’ è un collo di bottiglia che va eliminato prima ancora di ridurre la portata del traffico sul ponte di Veggia. Chiediamo quindi al Comune di Sassuolo di rendersi parte attiva per questa miglioria".