"Ponti, viaggi in aumento del 3,4%"

Saranno 545mila gli italiani che si sposteranno all’estero durante le vacanze pasquali, i ponti del 25 aprile e del 1°maggio, avvalendosi dei servizi delle agenzie di viaggi. Nonostante le complessità attuali, si registra un aumento del 3,4% nella domanda turistica in agenzia rispetto al 2024, sia per le destinazioni italiane che per quelle internazionali. È quello che emerge dall’indagine del Centro Studi Turistici per Assoviaggi Confesercenti: si registra una predilezione per le città d’arte e le capitali europee, tra le più richieste presso le agenzie di viaggi.

"Le agenzie di viaggi – spiega Assoviaggi Confesercenti Modena – svolgono un ruolo fondamentale per i turisti, offrendo un servizio altamente qualificato e specializzato. Grazie alle loro competenze, sono in grado di elargire anche consigli personalizzati e creare pacchetti ad hoc per qualsiasi esigenza. Affidarsi a un’agenzia di viaggi significa non solo ricevere supporto professionale nella programmazione del viaggio, ma anche essere tutelati nella scelta dei servizi prenotati. Infine, le agenzie guidano il cliente attraverso le complessità delle normative vigenti per viaggiare al di fuori dall’Italia, garantendo un viaggio sicuro e da poter vivere in totale tranquillità".