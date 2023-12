Popolare Sanfelice 1893 . Ecco il caveau del vino: "Progetto che guarda al futuro"

Scendiamo le scale che ci portano verso il tempio delle delizie. Si apre una porta blindata, si schiude un cancello... Nel ‘700 questo edificio, in pieno centro a San Felice sul Panaro, ospitava il Monte di Pietà: da una cinquantina d’anni è stato aggregato alla sede centrale della Sanfelice 1893, la banca popolare "piccola ma forte" della Bassa modenese. E proprio qui, nei sotterranei dello storico palazzo, è nata la ‘Banca del vino’, una cantina - caveau attrezzata (con temperatura e umidità controllate) dove i collezionisti potranno depositare in sicurezza le loro bottiglie più pregiate, come si fa con altri oggetti preziosi, lingotti d’oro, dipinti, gioielli od orologi di lusso. "In Italia siamo il primo istituto di credito ad avviare questo tipo di servizio – sottolinea il direttore generale Vittorio Belloi –. In Piemonte esiste una banca del vino ma non è un’iniziativa di ambito bancario. In Svizzera invece già sono attive alcune realtà di questo genere". Del resto il vino è considerato sempre più un bene rifugio molto interessante: le bottiglie di alcune annate possono arrivare a quotazioni elevatissime, come attestano i risultati di aste internazionali. "Anche il vino, e per noi il lambrusco come prodotto nobile del territorio, contempla un valore finanziario come investimento", aggiunge Belloi. "E’ un progetto che guarda al futuro".

Fino a qualche mese fa questa speciale cantina era un archivio, ma la progressiva digitalizzazione ha permesso di ridurre l’utilizzo di materiali cartacei. Da qui l’idea di riallestire questo spazio come locale destinato al vino pregiato. Dietro un robusto cancello, venti cellette con doppia chiave ("Ma potranno anche raddoppiare", dicono i dirigenti della banca) potranno accogliere le bottiglie dei collezionisti, che stipuleranno appositi contratti di custodia, definendo il valore assicurato. La banca ha riservato a sé l’altra parte della cantina: qui l’istituto di credito collocherà le ‘sue’ bottiglie, con acquisti mirati. "Abbiamo voluto iniziare proprio con alcune etichette dei principali produttori locali di lambrusco, che sono stati anche i primi ad accedere a questa cantina", aggiunge il direttore generale. All’allestimento formale della Banca del vino, infatti, erano presenti i rappresentanti di alcune fra le più apprezzate cantine di casa nostra, Cantina della Volta, Garuti, Cavicchioli, Paltrinieri, Bergianti, Fattoria Moretto, VentiVenti, Tenute Campana: le loro etichette si allineano già sugli scaffali, come un catalogo del buon gusto.

La ‘Banca del vino’, tra l’altro, è proprio porta a porta con un altro caveau molto speciale, quello dedicato al Salame di San Felice, prodotto esclusivamente nei nove Comuni della Bassa, secondo un preciso disciplinare della Camera di Commercio che viene pure custodito simbolicamente in cassaforte. "La Banca del vino è un’ulteriore iniziativa con cui suggelliamo le celebrazioni per i 130 anni della Sanfelice 1893, che resta sempre, orgogliosamente, banca del territorio", fa notare il presidente Flavio Zanini. Una banca certamente piccola, rispetto ai colossi del credito, ma con una sua robusta identità che si riflette anche nei risultati: "Il bilancio si chiuderà al 31 dicembre – sottolinea Zanini – ma già possiamo anticipare che i risultati saranno ancora migliori rispetto allo scorso anno".