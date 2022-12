Popolazione anziana in aumento Annunciate nuove case di riposo ma per Mvp non bastano

Popolazione anziana in aumento, per Modena Volta Pagina servono altre 6 case di riposo. La giunta ha annunciato una Cra tra via don Florenzi e via Marco Polo, alla Madonnina: ospiterà 150 posti, ma 60 nuovi effettivi (gli altri 90 sostituiranno un’altra struttura in dismissione). Inoltre prevista la ristrutturazione della Cra Guicciardini (otto posti in più) e tra via San Faustino e via Padovani, area Windsor Park, lavori in corso per la Cra Gorrieri in sostituzione della Ramazzini ma con 20 posti in più (totale 90 ospiti).