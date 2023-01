Popolazione in leggero in calo I nuovi nati sono 135

Sostanzialmente stabile ma in calo (45 unità) la popolazione fioranese, che a fine 2022 si attesa a 16.902 persone, nonostante un saldo migratorio attivo che vede 693 ‘nuovi’ residenti contro i 678 abitanti che nel corso del 2022 si sono trasferitI in altri Comuni. La differenza la fanno, oltre che gli stranieri in calo, il saldo negativo tra i nuovi nati e le persone decedute (-8): in totale sono 135 i neonati fioranesi (81 maschi e 54 femmine) contro 143 decessi registrati. In aumento anche il numero delle famiglie: 6.944 rispetto al dato precedente (6.813), comprese quelle con almeno uno straniero (648 contro 616) e quelle con intestatario straniero (404 contro 377) a suggerire un’integrazione, almeno territoriale ed abitativa, sempre più marcata. E proprio per quanto attiene alla popolazione straniera, proveniente da 60 diversi stati (quelle marocchina, albanese e ghanese le comunità più numerose) è in calo di 18 unità, per un totale di 1312 persone, poco meno del 10% del totale.