Popolazione, siamo 702.635. Gli stranieri residenti il 13,3%

Al primo ottobre 2022 la popolazione residente in Provincia di Modena risulta pari a 702.635 unità, mostrando una crescita di 884 cittadini residenti rispetto all’inizio del 2022 e nello stesso periodo, il numero degli stranieri residenti si stima pari a 93.359 unità, valore che corrisponde al 13,3 per cento del complesso della popolazione residente e che risulta stazionaria rispetto al primo gennaio 2022 con 120 cittadini in più. Sono i dati emersi dalle note congiunturali pubblicate dalla Provincia di Modena, sugli andamenti statistici del territorio, consultabili sul sito della Provincia. In particolare, sul totale dei residenti, alcuni comuni di dimensioni medio-piccole presentano, al 1° ottobre 2022, valori superiori al dato medio provinciale: è straniero il 19,3 per cento dei residenti a Spilamberto, il 18,6 per cento a Camposanto, il 18,2 per cento a Vignola, il 15,7 per cento a San Possidonio, il 15,5 per cento a Modena e a Savignano sul Panaro, il 15,0 per cento a Mirandola, il 14,9 per cento a San Felice sul Panaro e il 14,7 a Zocca e il 14,6 a Novi di Modena. Per il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia "questo dato ci dimostra che la nostra provincia resta un territorio attrattivo in grado di radicare famiglie e comunità, anche in anni complicati come quelli che abbiamo attraversato". Cresce anche il numero delle famiglie, che si stima in 307.485 unità e che è cresciuto di 1.092 unità rispetto al 1° gennaio 2022. Per quanto riguarda le famiglie, la polverizzazione della dimensione familiare, i nuovi comportamenti sociali, l’invecchiamento della popolazione, l’immigrazione straniera ed interna, oltre che le politiche di espansione insediativa attuate dai comuni, hanno determinato un lungo periodo di costante crescita, con la sola eccezione per l’anno 2014. Al primo ottobre 2022 il numero delle famiglie residenti in provincia di Modena è in crescita di 481 unità rispetto al 1 ottobre 2021. In controtendenza rispetto all’andamento generale sono 12 comuni, che presentano un calo del numero di famiglie rispetto all’inizio del 2022, in particolare Bastiglia (-87), Carpi (-40), Castelnuovo Rangone (-11), Cavezzo (-10), Fiumalbo (-5), Frassinoro (-13), Lama Mocogno (-8), Mirandola (-43), San Felice (-5), San Prospero (-5), Sassuolo (-28) e Sestola (-17). In alcune di queste realtà, specialmente quelle montane, l’invecchiamento della popolazione ha prodotto un progressivo spostamento della popolazione più anziana in strutture residenziali o una ’estinzione’ delle famiglie.