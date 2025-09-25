"Porta a porta bocciato, scelta da ripensare"

Torna in consiglio comunale il ‘porta a porta’. L’occasione è la doppia interrogazione con cui Lega, Lista Civica Macchioni e Fratelli d’Italia chiederanno alla giunta guidata da Matteo Mesini di fare il punto della situazione di fronte all’assemblea in occasione della prossima riunione che si terrà a inizio settimana prossima. Oltre che dalle doglianze di cui la cittadinanza dà sistematico conto sui social che raccontano il quotidiano cittadino – le ultime segnalazioni riguardano abbandoni ‘selvaggi’ a due passi dalla sede della Polizia Locale di via San Pietro – le minoranze muovono anche dagli esiti del sondaggio recentemente presentato da Federcomsumatori che racconta l’insoddisfazione dei sassolesi nei confronti del nuovo sistema di raccolta rifiuti. Campione non statisticamente rappresentativo – meno di 600 le risposte, a fronte di una popolazione di 40mila residenti – dal punto di vista numerico, ma in grado comunque di esprimere, con un 82% di ‘insoddisfatti’ che si alza al 90% per quanto riguarda gli abitanti del centro storico, un giudizio comunque negativo.

Giudizio dal quale muovono le forze di opposizione, rilevando criticità diffuse e chiedendo, con Lega e Lista Macchioni, "se la Giunta ritenga ancora di impegnarsi politicamente nella prosecuzione di questo sistema o se sia disposta, a fronte del giudizio di bocciatura della cittadinanza, di valutare soluzioni alternative".

Fratelli d’Italia, con Luca Caselli, Anna Maria Anselmi, Stefania Giavelli e Alessandro Lucenti, chiede invece all’Amministrazione di fornire i dati "relativi ai costi sostenuti per gli interventi extra richiesti al gestore per raccogliere i rifiuti conferiti in modo non idoneo" e "se siano stati predisposti controlli mirati nelle zone abitualmente soggette a segnalazioni rispetto a conferimenti scorretti". Chiedono, anche, i consiglieri di Fratelli d’Italia "se il Comune stia gestendo le segnalazioni e se tenga monitorati i tempi di risposta del gestore, dal momento che da contratto è previsto il rispetto di determinate tempistiche per gli interventi richiesti".

In chiusura, mentre Fratelli d’Italia vuole anche sapere se "le segnalazioni che arrivano attraverso la app ‘il rifiutologo’ sono gestite anche dal Comune, oltre che dal Gestore", mentre Lega e Lista Macchioni vanno oltre, e chiedono di nuovo lumi circa la cosiddetta tariffa puntuale: "ne è prevista – scrivono Giuseppe Vandelli, Cristian Misia, Gianfrancesco Menani e Francesco Macchioni - la sperimentazione come già avvenuto in altre città".

