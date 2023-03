"Porta a porta, caos iniziale poi tutto si è sistemato"

Leggo spesso i vostri articoli sulla raccolta differenziata e anche io nella mia zona (Madonnina-Modena Ovest) ho avuto dei problemi al cambio del servizio. Siamo in un palazzo e nel mese di febbraio non è stato fatto un buon lavoro di informazione da parte di Hera. Oggi però le cose vanno molto meglio perché abbiamo risolto i problemi con i bidoni ed i sacchetti. Penso sia giusto dirlo perché le persone di Hera che sono venute sono state gentili e ora le famiglie (alcune in pensione altre lavorano con figli) hanno un buon servizio. C’è però un problema. Bisogna multare le auto ed i camioncini che girano sulla via Emilia e portano la spazzatura da fuori. Non è giusto perchè non sono di Modena.

Francesca