Porta a porta dei rifiuti, il sondaggio in biblioteca del centrodestra

‘Tu sei contento del porta a porta?’. Lo chiederanno ai cittadini ma non solo, domani sera dalle 20,30 presso la Biblioteca Mabic di Maranello, i vertici del centrodestra maranellese a quanti interverranno alla serata e a Giancarlo Caroli, già presidente SAT, ovvero la municipalizzata che si occupava, tra l’altro, della gestione del servizio rifiuti prima dell’avvento di Hera. L’incontro è promosso da Forza Italia, dalla Lega, da Fratelli d’Italia e dalle liste civiche ‘Evoluzione Maranello’ e ‘Civica per Pozza’. Il tema, del resto, è parecchio sentito sul territorio e, a Maranello come in tutti i Comuni del distretto ceramico, sarà prevedibilmente tra i più dibattuti in vista della campagna elettorale che verrà.