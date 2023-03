Porta a porta, domani il debutto in tre quartieri

di Stefano Fogliani

Domani sarà il ‘giorno dei giorni’ per Sassuolo. Comincia infatti, in alcune zone cittadine, il ‘porta a porta’, ovvero il nuovo sistema di raccolta rifiuti destinato a cambiare le abitudini dei sassolesi, che non sembrano troppo entusiasti della novità ma la aspettano con curiosità mista a scetticismo. Il quartiere Parco, la zona Musicisti e la frazione collinare di San Michele i primi quartieri coinvolti, cui seguiranno gli altri fino alla copertura completa del territorio comunale, con diversi cittadini che, dalle loro bacheche social, hanno già espresso il loro punto di vista, non particolarmente benevolo, nei confronti del sistema già posto in funzione a Fiorano e già bersaglio, qui, delle doglianze dell’utenza che non manca di postare, a piè sospinto, immagini dei sacchetti della differenziata in attesa di essere raccolti.

Detto che il nuovo sistema, come noto, prevede la raccolta porta a porta per carta e plasticalattine e che per le altre frazioni di rifiuto rimarranno i cassonetti stradali, apribili con una tessera che l’utenza ritira presso gli sportelli (Casa Smeraldo) aperti da Hera, resta da aggiungere come Sassuolo, sul tema, sia parecchio tiepido. A giugno il consiglio comunale aveva votato un ordine del giorno chiedendo di rimandare l’adozione del piano e, mentre in più sedi lo stesso sindaco Gian Francesco Menani aveva bocciato l’idea ("non funziona e non funzionerà") la lista Macchioni aveva anche promosso una petizione anti porta a porta (circa un migliaio quelle già protocollate, ma la raccolta di firme prosegue) ma la ‘macchina’ di Hera, nel frattempo, si era già messa in moto e adesso arriva il ‘dunque’ anche per Sassuolo, o meglio per i primi tre quartieri coinvolti dal porta a porta.

Cui seguiranno, dal prossimo 27 marzo, Pontenuovo, San Polo, Rometta Bassa, Ancora e Pista. Ad aprile (dal 3) Quattroponti, Madonna di Sotto, Collegio Vecchio e la zona di Braida prossima al cimitero nuovo e, dal 17, la parte rimanente di Braida, Rometta Bassa, San Lorenzo, Due Madonne e la zona dell’Ospedale, mentre a maggio il porta a porta arriva in centro e nelle arre cosiddette ‘rurali’.

Ci siamo, insomma, e mentre i sassolesi cominceranno a prendere confidenza con i nuovi kit e con le ‘carte smeraldo’ che permetteranno loro di conferire l’indifferenziata, martedi sera alle 20,30 va in scena, presso l’aula magna dell’Istituto Volta presso il polo scolastico, il secondo incontro informativo a beneficio dei cittadini residenti: Rometta Bassa, Ospedale, Braida, San Lorenzo, Due Madonne, Madonna di Sotto, Quattroponti, Collegio Vecchio. Il timore è che aumentino gli abbandoni di rifiuti e che la città diventi una discarica, con i sacchetti di carta e plastica sui marciapiedi in attesa di essere rtitirati dagli addetti Hera.